Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции. Их подозревают в якобы создании экстремистского формирования и финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Кого касаются уголовные дела

Производство возбудили против членов Координационного совета и Светланы Тихановской. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры Беларуси.

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Генпрокуратура открыла уголовное дело за создание так называемого экстремистского формирования для захвата власти против:

Тихановской;

Марии Колесниковой;

Максима Знака;

Павла Латушко;

Ольги Ковальковой;

Сергея Дилевского и других.

Кроме того, в отношении одного из учредителей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончикова открыли уголовное дело из-за финансирования деятельности "экстремистского формирования".

Заметим, члены координационного совета покинули Беларусь, опасаясь репрессий со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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