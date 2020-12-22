Захват власти: в Беларуси открыли уголовные дела против лидеров оппозиции
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции. Их подозревают в якобы создании экстремистского формирования и финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Кого касаются уголовные дела
Производство возбудили против членов Координационного совета и Светланы Тихановской. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры Беларуси.
Читайте также В США приняли законопроект, который предусматривает введение новых санкций против Беларуси
Генпрокуратура открыла уголовное дело за создание так называемого экстремистского формирования для захвата власти против:
- Тихановской;
- Марии Колесниковой;
- Максима Знака;
- Павла Латушко;
- Ольги Ковальковой;
- Сергея Дилевского и других.
Кроме того, в отношении одного из учредителей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончикова открыли уголовное дело из-за финансирования деятельности "экстремистского формирования".
Заметим, члены координационного совета покинули Беларусь, опасаясь репрессий со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Поделиться новостью