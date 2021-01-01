В Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Решение будет действовать с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Соответствующее решение закреплено законом "об изменении Налогового кодекса". Его опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

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"Областные советы депутатов имеют право вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска", – говорится в документе.

Также в соответствующем законопроекте отметили, что новация появилась для "принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Кого определят плательщиками

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн. А также не более, чем с 8 местами для сидения, кроме водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными советами депутатов в пределах 3 базовых величин,

– отметили в документе.

Речь идет о ставках в 87 белорусских рублей или более 33,7 доллара за пересечение границы одним транспортным средством – независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.

Обратите внимание! Также в документе говорится, что при отсутствии решения областного совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, она считается равной нулю.