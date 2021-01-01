В Беларуси областные советы будут взимать деньги за выезд из страны: сумма
В Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Решение будет действовать с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.
Соответствующее решение закреплено законом "об изменении Налогового кодекса". Его опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
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"Областные советы депутатов имеют право вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска", – говорится в документе.
Также в соответствующем законопроекте отметили, что новация появилась для "принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".
Кого определят плательщиками
Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн. А также не более, чем с 8 местами для сидения, кроме водителя.
Ставки сбора устанавливаются областными советами депутатов в пределах 3 базовых величин,
– отметили в документе.
Речь идет о ставках в 87 белорусских рублей или более 33,7 доллара за пересечение границы одним транспортным средством – независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.
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