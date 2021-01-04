Беларусь приняла решение возобновить авиационное сообщение с Украиной. Поэтому уже с 7 января пассажиры смогут попасть из Минска в Киев, Одессу, Харьков и Львов.

Также отныне рейсы из столицы Беларуси будут летать в разные страны. Среди них Бельгия, Австрия, Грузия, Эстония, Польша, Германия и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Belavia.

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По состоянию на 4 января выполняются следующие регулярные рейсы:

Минск – Киев – Минск;

Минск – Одесса – Минск;

Минск – Харьков – Минск;

Минск – Львов – Минск.

Самолеты начнут прибывать в украинские города с 7 января и до конца марта. Полеты из Беларуси будут осуществляться каждый четверг. В Минск они будут улетать на следующий день – в пятницу.

Сейчас билеты на указанные рейсы уже доступны на сайте авиакомпании Belavia.

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