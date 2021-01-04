Беларусь возобновила полеты в Украину: в какие города можно попасть из Минска
Беларусь приняла решение возобновить авиационное сообщение с Украиной. Поэтому уже с 7 января пассажиры смогут попасть из Минска в Киев, Одессу, Харьков и Львов.
Также отныне рейсы из столицы Беларуси будут летать в разные страны. Среди них Бельгия, Австрия, Грузия, Эстония, Польша, Германия и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Belavia.
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По состоянию на 4 января выполняются следующие регулярные рейсы:
- Минск – Киев – Минск;
- Минск – Одесса – Минск;
- Минск – Харьков – Минск;
- Минск – Львов – Минск.
Самолеты начнут прибывать в украинские города с 7 января и до конца марта. Полеты из Беларуси будут осуществляться каждый четверг. В Минск они будут улетать на следующий день – в пятницу.
Сейчас билеты на указанные рейсы уже доступны на сайте авиакомпании Belavia.
Ограничение выезда из Беларуси: что об этом известно
- 9 декабря Совет министров Беларуси ввел временный запрет на выезд из страны граждан и иностранцев из-за COVID-19. Ограничения начали действовать с 20 декабря.
- Покинуть страну будет невозможно с помощью автомобильных дорог, железных дорог и речных портов. Единственной возможностью пересечь границу останется авиационное сообщение. Впрочем власть установила перечень лиц, на которых не распространяется запрет.
- Кроме этого, в Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Решение будет действовать от 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года. Говорится о плате за пересечение транспортными средствами государственной границы.
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