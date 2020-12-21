Беларусь получит 1 миллиард долларов – Россия одобрила проект соглашения о предоставлении кредита в таком объеме. Деньги перечислят в 2020 – 2021 году.

Информация известна по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Там указано, что деньги будут предоставляться несколькими траншами, сообщает ТАСС

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Документ подало Министерство финансов России. Его согласовали с:

Министерством иностранных дел России;

Министерством экономического развития России;

государственной корпорацией развития "ВЕБ.РФ".

"Предварительно разработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита", – говорится в распоряжении.

Что этому предшествовало