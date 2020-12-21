Беларусь получит от России кредит в 1 миллиард долларов: документ одобрили
Беларусь получит 1 миллиард долларов – Россия одобрила проект соглашения о предоставлении кредита в таком объеме. Деньги перечислят в 2020 – 2021 году.
Информация известна по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Там указано, что деньги будут предоставляться несколькими траншами, сообщает ТАСС
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Документ подало Министерство финансов России. Его согласовали с:
- Министерством иностранных дел России;
- Министерством экономического развития России;
- государственной корпорацией развития "ВЕБ.РФ".
"Предварительно разработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита", – говорится в распоряжении.
Что этому предшествовало
- Президент России Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко встретились 14 сентября в Сочи.
- Именно после этой встречи Путин сообщил, что Россия готова предоставить Беларуси государственный кредит. Речь шла о 1,5 миллиарда долларов.
- Уже через месяц, 16 октября, Евразийский банк развития перечислил Беларуси первые $500 миллионов.
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