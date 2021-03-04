В промежутке между маем 1941 года и июлем 1944 года французская ветвь специальных операций отправила в глубокие тылы Франции 39 женщин. Нацистам удалось арестовать 15 из них. Их заключили в концентрационных лагерях Германии. История о самой разыскиваемой женщине Второй мировой войны Нэнси Уэйк – дальше.

Из тех 15 заключенных женщин выжить удалось лишь троим. И чем дальше Третий Рейх продвигался по европейским границам, тем меньше оставалось этих инфильтрированных женщин. Среди тех, кого отправили на задание, была австралийка Нэнси Уэйк, которая в течение 2,5 лет помогала военнослужащим избежать "встречи" с нацистами. Ей удалось спасти тысячи жизней, переправляя их в нейтральную Испанию.

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Эта же женщина впоследствии вступила в ряды самого мощного подразделения во французском движении Сопротивления – Маки. Она настолько эффективно и качественно будет выполнять свою работу, что Гестапо объявит ее самой разыскиваемой женщиной Второй мировой войны. В Управлении специальных операций Британии, с которым работала Нэнси, ее называли Хелена, а французы звали Андре. В то же время гестаповцы из-за невозможности поймать прозвали "Белой мышью".

Что известно о Нэнси Уэйк

Нэнси родилась в августе 1912 года в небольшом городке Разнес в Новой Зеландии. Она была одной из 6 детей в семье. В 2 года семья переехала в Австралию, где и начались приключения будущей шпионки.



Нэнси Уэйк / Фото myprivacy.dpgmedia.nl

Еще в подростковом возрасте Нэнси была неугомонным ребенком. Училась она в школе для девушек, но жажда приключений и поиски адреналина не давали ей покоя. Уже в 16 лет она сбежала из дома и начала работать медсестрой. Деньги получала небольшие, но их вполне хватало на жизнь. Это был послевоенный период, работы (особенно в военной сфере) хватало.

И хотя Нэнси могла выбрать себе любое занятие, ее всегда тянуло на фронт. Справедливость и свобода, о которых позже в своей мемуарах написала Нэнси, всегда заставляли ее двигаться вперед и не засиживаться ни на однотипных работах, ни в городах, ни даже в странах.

В детстве У меня было всего 3 желания: увидеть Нью-Йорк, Лондон и Париж. Я поехала в Нью-Йорк, мне невероятно понравилась атмосфера. Впоследствии Лондон. Сначала он не очень пришелся мне по душе, но я невероятно обожаю его сегодня,

– рассказала Нэнси Уэйк.

Нэнси получила работу, обманывая

В Лондоне все же она задержалась. Ей было всего 20 лет, когда впервые туда попала. В поисках работы Нэнси занесло в журналистику. Сначала зарабатывала копейки, писала мелкие заметки для местных изданий. Интересно то, что журналистскому ремеслу девушка училась сама. Она читала много прессы, поэтому запомнив конструкции текстов и обороты – решила прыгнуть выше головы.

На те деньги, что она зарабатывала на заметках, долго не протянешь, тем более в Лондоне. Поэтому Нэнси двигалась дальше, пока не получила возможность устроиться на хорошую работу с подходящей оплатой, но был нюанс – она была совершенно "непригодна" для таких задач.

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"Нэнси была нужна работа. Редактор как раз искал знатока по Египту. Уэйк конечно же сказала, что умеет читать и писать. На самом деле она понятия не имела, как это делать. Однако она рисовала какие-то каракули на бумаге и ей поверили. Работу получила путем обмана. Это все ее настойчивый характер. И пусть здесь он много пользы не принес, в будущем он очень пригодился ей в шпионской работе", – отметил исследователь Саймон Вислер.

Безумная любовь шпионки

В 1930-х годах Нэнси оказалась во Франции. Жизнь шла по плану. Она посетила почти все города, как и мечтала в детстве. В Париже работала фрилансером в сфере журналистики, пока в 1939 году не встретила местного бизнесмена Анри Эдмонда Фокко. Именно этого мужчину Нэнси Уэйк назвала любовью всей жизни.

Нэнси Уэйк и Анри Эдмонд Фокко / Скриншот с видео

Однако прожить счастливую и долгую жизнь им было не суждено – уже в 1943 году в поисках "Белой мыши" за головой Фокко пришли гестаповцы. Он погиб, так и не выдав нацистам местопребывания жены.

Начало шпионской работы Нэнси

Однако вернемся к жизни во Франции. В 1940 году война была в самом разгаре, а Франция уже пала. Нацисты захватили города, в стране сформировалось движение сопротивления. Уэйк на то время работала водителем скорой, помогала на фронте, но и понимала, что пользы за рулем от нее на войне мало. Поэтому решила присоединиться к французскому движению сопротивления.

Охарактеризовать ее работу трудно – она делала все. Любые задачи, что перед ней ставили командиры, всегда заканчивались успехом. Первая ее работа в движении сопротивления была связана с передачей сообщений различным французским подразделениям.

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"Сначала Нэнси была курьером – доставляла секретные сообщения. Заодно помогала военным скрываться. Впоследствии ее сотрудничество с французским Сопротивлением все больше расширялось. Нэнси стала частью подразделения подполковника Яна Гарроу, который помогал военным сбежать от нацистов. Она также работала с Патриком О'Лири, который тоже помогал бежать за границу. Позже границу назвали линией Патрика О'Лири", – рассказал Вислер.



Патрик О'Лири / Скриншот с видео

Нэнси смогла доказать французам, что она надежно выполняет работу, и что на ее плечи можно положить практически любые задачи. В работе ей помогало еще и то, что она достаточно прожила во Франции, чтобы научиться разговаривать без акцента, поэтому с легкостью обходила немецких охранников и блок-посты.

Скольких спасла "Белая мышь"

Именно умение красиво общаться и умело "заговаривать зубы" помогли в будущей работе. Ей доверили заниматься эвакуацией тех лиц, которых разыскивал Третий Рейх. Во Франции в то время существовала тайная сеть секретных домов. Разбросанные до ближайших границ, такие "укрытия" позволяли кочевать с одного места на другое.

Нэнси помогала и в вопросах получения фальшивых документов. Если коротко – она делала все для того, чтобы спасти жизнь. Скольких ей удалось буквально вырвать из лап гестапо – точно неизвестно. Одни историки считают сотнями, другие тысячами, но все сходятся на одном – если бы такого человека в движении Сопротивления не было, с плеч полетело бы очень много голов.

Впервые о нацистских зверствах я узнала в Вене. Я воочию там убедилась, что все это происходит на самом деле. Это тогда я сама для себя сказала: "Если мне представится возможность изменить что-то – я обязательно это сделаю". Вот почему я присоединилась к борьбе. Меня шокировало бесчеловечное отношение нацизма к людям,

– заметила Нэнси Уэйк.

Как охотились на Нэнси Уэйк

В 1943 году гестаповцы раскрыли тайную подпольную сеть сопротивления. Тогда же начали появляться первые сообщения о том, что нацисты ищут женщину, которую называют "Белой мышью". Сама Нэнси даже представления не имела, что говорится о ней. И ей повезло, ведь и гестапо не знали, как выглядит Нэнси.



Она считает свою привлекательность оружием / фото Australian War Memorial on line catalogue

Однако она приняла решение – бежать из страны. Сначала в Испанию, а уже оттуда – в Британию. Именно там началась ее новая шпионская история. План побега не сработал. Нэнси вместе с десятками других французов поймали нацисты и привезли на допрос. Облаву тогда устраивали на всех, ведь после того, как немцы заявили, что более 100 тысяч французов нужны для работы на заводах, граждане страны решили как можно скорее удрать, чтобы не помогать кровавому режиму. Вот Нэнси и попала в ту ловушку.

Побег "Белой мыши"

Правда, вытащил ее от туда Патрик О'Лири. Ему удалось убедить нацистов, что Нэнси – его жена. Это, конечно же, была неправда, но немцы поверили, поэтому она спокойно прошла все немецкие границы. В то же время нацисты и не подозревали, что "Белая мышь" ходит прямо у них перед носом. И всегда это делала.

Нэнси передавала различные записки, путешествуя на велосипеде. Она перевозила их в специальной корзине для продуктов. В такую корзину она складывала газеты. Нацистские солдаты и близко не замечали в ней шпионку, ведь она выглядела как обычная домохозяйка,

– отметил Вислер.

Кстати, Уэйк удрала к британцам той же дорогой, какой и переводила военных в Испанию. Через Перенеи – это естественная горная граница между французами и испанцами. Между горами небольшие пути, по которым в те времена люди протаптывали себе дорогу в лучшее будущее.

Нацисты хорошо знали, что члены французского сопротивления занимаются перевозкой людей именно теми путями, поэтому в 20-километровой зоне от французской границы расставили патрули с собаками. Нэнси Вэйк удавалось обходить их, забираясь едва ли не на самые вершины гор. Да, поездка была опасной и длилась по несколько дней, особенно зимой, но только так у нее и беглецов был шанс перебраться на другую сторону.

Гестапо всеми доступными методами пыталось ее поймать, но каждый раз Нэнси удавалось удрать. Она использовала свою внешность, как превосходство. Нэнси как-то говорила, что ее привлекательность – ее самое большое оружие,

– подчеркнул исследователь.

О самом известном поступке "белой мыши" на войне – смотрите в программе.