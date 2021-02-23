В "Белую книгу" украинской разведки, которая разозлила Кремль, добавили русский перевод
Служба внешней разведки Украины 23 февраля опубликовала на своем сайте русскоязычную версию информационного бюллетеня "Белая книга". Ранее страна-оккупант разозлилась из-за появления этого аналитического документа.
Источник:АрмияInform
Украинский и английский варианты, которые стали результатом коллективной работы специалистов СВР, обнародовали 24 января – ко Дню Службы внешней разведки Украины. Тогда почти сразу поступила реакция из России.
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Почему бюллетень перевели на язык оккупанта
После бурных отзывов из Москвы разведчики решили опубликовать русскоязычный вариант "Белой книги".
Чтобы "за поребриком" это исследование поняли максимально точно. Ну а для того, чтобы его непременно заметили, избран также символический день, но на этот раз для россиян – 23 февраля – так называемый День защитника Отечества,
– говорится в сообщении.
В АрмияInform добавили: касательно "Белой книги" Службы внешней разведки Украины в России высказались почти все: от депутатов Госдумы до экспертов малоизвестных негосударственных организаций, "ведь исследования четко называет главного врага Украины – режим Путина".
Особенно не понравилось российским экспертам и медиа то, что предисловие к бюллетеню лично написал президент Владимир Зеленский.
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Что известно о "Белой книге" разведки?Бюллетень оценивает внешние угрозы нацбезопасности страны во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, а также анализирует кремлевскую стратегию агрессии против Украины. В ней говорится о планах России, тактике деструктивной политики в отношении Украины по подрыву украинской государственности как изнутри, так и через внешнюю среду.
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