Служба внешней разведки Украины 23 февраля опубликовала на своем сайте русскоязычную версию информационного бюллетеня "Белая книга". Ранее страна-оккупант разозлилась из-за появления этого аналитического документа.

Украинский и английский варианты, которые стали результатом коллективной работы специалистов СВР, обнародовали 24 января – ко Дню Службы внешней разведки Украины. Тогда почти сразу поступила реакция из России.

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Почему бюллетень перевели на язык оккупанта

После бурных отзывов из Москвы разведчики решили опубликовать русскоязычный вариант "Белой книги".

Чтобы "за поребриком" это исследование поняли максимально точно. Ну а для того, чтобы его непременно заметили, избран также символический день, но на этот раз для россиян – 23 февраля – так называемый День защитника Отечества,

– говорится в сообщении.

В АрмияInform добавили: касательно "Белой книги" Службы внешней разведки Украины в России высказались почти все: от депутатов Госдумы до экспертов малоизвестных негосударственных организаций, "ведь исследования четко называет главного врага Украины – режим Путина".

Особенно не понравилось российским экспертам и медиа то, что предисловие к бюллетеню лично написал президент Владимир Зеленский.

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