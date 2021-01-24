BBC Russian опубликовало интерактивную карту, на которой указали города, где проходили акции в поддержку Алексея Навального. Информагентство внесло в перечень российских и города оккупированного Крыма.

В МИД отметили, что Крым – не аннексирован, а оккупирован

Также BBC внизу отметило, что Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году. На такую дезинформацию отреагировали в украинском МИД.

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Спикер министерства Олег Николенко отметил, что Крым был не аннексирован, а оккупирован Россией.

BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение,

– написал Николенко.



BBC обозначило крымские города, как российские / Фото из твиттера Олега Николенко

Отметим, что такие "ошибки" в мировых СМИ о том – чей Крым случались неоднократно.

Коротко о самых известных инцидентах: