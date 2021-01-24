Не могут разобраться, чей Крым: BBC вновь назвало города полуострова российскими
BBC Russian опубликовало интерактивную карту, на которой указали города, где проходили акции в поддержку Алексея Навального. Информагентство внесло в перечень российских и города оккупированного Крыма.
В МИД отметили, что Крым – не аннексирован, а оккупирован
Также BBC внизу отметило, что Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году. На такую дезинформацию отреагировали в украинском МИД.
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Спикер министерства Олег Николенко отметил, что Крым был не аннексирован, а оккупирован Россией.
BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение,
– написал Николенко.
BBC обозначило крымские города, как российские / Фото из твиттера Олега Николенко
Отметим, что такие "ошибки" в мировых СМИ о том – чей Крым случались неоднократно.
Коротко о самых известных инцидентах:
- В августе 2019 года The Guardian опубликовал фото, сделанное в аннексированном Крыму, и обозначил полуостров российским.
- В декабре 2019 года венгерский телеканал M1 выпустил сюжет, в котором назвал Крым российской территорией.
- В январе 2020 года британский журнал Good Housekeeping тоже назвал оккупированный Крым российским.
- В апреле 2020 года The New York Times создало карту о распространении COVID-19 с "российским" Крымом. Подобную ошибку издание делало в 2019 году.
- В сентябре 2020 года британская служба BBC опубликовала карту Украины без Крыма. Однако СМИ быстро извинилось и ошибку на карте исправило.
- В сентябре 2020 года французский телеканал ARTE в своей программе Le Dessous des cartes ("С открытыми картами") показал оккупированный украинский Крым как часть территории России.
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