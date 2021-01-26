Глава Минкульта Александр Ткаченко обратился к полномочному послу Великобритании Мелинде Симмонс относительно сюжета новостей BBC о Крыме. Все потому, что русская служба новостей отнесла города оккупированного полуострова к "российским".

Источник: Министерство культуры и информационной политики Минкульт призвал посольство Великобритании отреагировать на ситуацию. Украина хочет получить разъяснения от штаб-квартиры BBC в Лондоне. К теме: Двойные стандарты: Ткаченко отреагировал на митинги за Навального и обозначение Крыма российским Что написал Ткаченко Международные санкции против российских властей по подавлению протестов должны установить в ближайшее время. Однако для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдения информационной безопасности. Что этому предшествовало Русская служба BBC 24 января сделала сюжет о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Города оккупированного Крыма обозначили российскими.

Дело в том, что это не первая ошибка BBC. Например, в сентябре 2020 года британская служба опубликовала карту Украины без Крыма. Однако тогда журналисты быстро извинились и убрали карту. Список городов в сюжете / Скриншот из BBC