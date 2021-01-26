BBC назвало города Крыма "российскими": Ткаченко обратился к послу Великобритании
Глава Минкульта Александр Ткаченко обратился к полномочному послу Великобритании Мелинде Симмонс относительно сюжета новостей BBC о Крыме. Все потому, что русская служба новостей отнесла города оккупированного полуострова к "российским".
Источник: Министерство культуры и информационной политики
Минкульт призвал посольство Великобритании отреагировать на ситуацию. Украина хочет получить разъяснения от штаб-квартиры BBC в Лондоне.
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Что написал Ткаченко
- Международные санкции против российских властей по подавлению протестов должны установить в ближайшее время.
- Однако для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдения информационной безопасности.
Что этому предшествовало
- Русская служба BBC 24 января сделала сюжет о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Города оккупированного Крыма обозначили российскими.
- Дело в том, что это не первая ошибка BBC. Например, в сентябре 2020 года британская служба опубликовала карту Украины без Крыма. Однако тогда журналисты быстро извинились и убрали карту.
Список городов в сюжете / Скриншот из BBC
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