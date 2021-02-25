На базе львовского: сотрудники медиа Медведчука создают новый телеканал
Сотрудники медиахолдинга подсанкционного Тараса Козака создают новый телеканал. Для этого они приобрели львовский "Первый независимый".
Источник:"Детектор медиа"
Сейчас канал активно работает над своей рекламной кампанией. По предварительной информации, он начнет работу уже в апреле 2021 года.
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Что известно о новом телеканале
- Его запускают бывшие работники ZIK, NewsOne и "112 Украина", вещание которых заблокировали из-за решения СНБО.
- Создают новое медиа на базе регионального львовского телеканала "Первый независимый".
- Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, 24 февраля у этого канала сменился собственник.
- Им стало ООО "Медиахолдинг Новости", которое накануне создали сотрудники каналов Медведчука.
Кадровые подробности
- За запуск телеканала на базе "Первого независимого" будет отвечать продюсер Алексей Семенов.
- В течение 2013 – 2019 годов он работал продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого".
- После этого Семенов возглавил "Медиахолдинг "Новости", созданный Тарасом Козаком.
"Детектор медиа" получил в свое распоряжение рекламные макеты нового канала. На них изображены Анастасия Дайнод и Надежда Сасс – ведущие медиа, подконтрольных Медведчуку.
Новый телеканал создают на базе "Первого независимого" / Фото "Детектор медиа"
Ранее Дайнод и Саас были ведущими на телеканале ZIK / Фото "Детектор медиа"
Как комментирует предыдущий владелец
Журналисты обратились за комментарием к Роману Любицкому – основателю и руководителю ООО "Тайм медиа", которому ранее принадлежал "Первый независимый".
В то же время Любицкий объяснил, что уже больше года ищет, кому продать телеканал. Для этого он нанял юриста и оформил на него соответствующее поручение.
Я долгое время не общался с доверенным лицом, ищет покупателя. Мне нужно время для проверки информации,
– подчеркнул он.
Заметим, что Любицкий является гендиректором львовского телеканала НТА и медиахолдинга "Вголос". Был директором телеканала ZIK, пока его владельцем не стал Тарас Козак.
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