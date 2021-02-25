Сотрудники медиахолдинга подсанкционного Тараса Козака создают новый телеканал. Для этого они приобрели львовский "Первый независимый".

Сейчас канал активно работает над своей рекламной кампанией. По предварительной информации, он начнет работу уже в апреле 2021 года.

Новый холдинг Медведчука: журналисты за 100 гривен хотят профинансировать миллионный медиа

Что известно о новом телеканале

Его запускают бывшие работники ZIK, NewsOne и "112 Украина", вещание которых заблокировали из-за решения СНБО.

Создают новое медиа на базе регионального львовского телеканала "Первый независимый".

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, 24 февраля у этого канала сменился собственник.

Им стало ООО "Медиахолдинг Новости", которое накануне создали сотрудники каналов Медведчука.

Справка. Учредителями ООО являются 100 человек, а его уставный капитал – 100 гривен. То есть каждый акционер "скинулся" на создание по 1 гривне.

Кадровые подробности

За запуск телеканала на базе "Первого независимого" будет отвечать продюсер Алексей Семенов.

В течение 2013 – 2019 годов он работал продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого".

После этого Семенов возглавил "Медиахолдинг "Новости", созданный Тарасом Козаком.

"Детектор медиа" получил в свое распоряжение рекламные макеты нового канала. На них изображены Анастасия Дайнод и Надежда Сасс – ведущие медиа, подконтрольных Медведчуку.



Новый телеканал создают на базе "Первого независимого" / Фото "Детектор медиа"



Ранее Дайнод и Саас были ведущими на телеканале ZIK / Фото "Детектор медиа"

Как комментирует предыдущий владелец

Журналисты обратились за комментарием к Роману Любицкому – основателю и руководителю ООО "Тайм медиа", которому ранее принадлежал "Первый независимый".

Интересно! Тот не подтвердил, но и не опроверг информацию о создании нового канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака.

В то же время Любицкий объяснил, что уже больше года ищет, кому продать телеканал. Для этого он нанял юриста и оформил на него соответствующее поручение.

Я долгое время не общался с доверенным лицом, ищет покупателя. Мне нужно время для проверки информации,

– подчеркнул он.

Заметим, что Любицкий является гендиректором львовского телеканала НТА и медиахолдинга "Вголос". Был директором телеканала ZIK, пока его владельцем не стал Тарас Козак.