В телеграмм-канале "Пропагандисты Медведчука" опубликовали базу с журналистами, которые связаны с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK. Администратором группы считают ведущего 24 канала Егора Скорину.

Однако ведущий и автор проекта "Антифейк" заявил, что эта информация является неправдивой. По его словам, он "не занимается сбором информации о бывших рабочих медведчуковских медиа".

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"Я считаю, что это полная безответственность предоставить мне такие обязанности и не сообщить мне же. Впервые в истории существования приложении телеграм администратором стал человек, который даже никогда не пытался создавать телеграм-каналы. Соответственно, я даже не знаю, как это сделать .

На самом деле, никакого отношения к деятельности любой группы и Сергея Стерненко не имею,

– сказал Егор Скорина.

Также скептически добавил: "Если кто-то заметит хоть одно мое действие, связанное с этой группой – подарю шоколадку. Но думаю, вы останитесь без сладкого".

Что известно о базе журналистов каналов Медведчука

4 февраля после закрытия медведчуковских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK в сети появилась база с журналистами, которые там работали или до сих пор работают. Данные о них разместили в документе на гугл-диске.

Перед этим Сергей Стерненко на своей фейсбук-странице призвал добровольцев "собирать информацию" о пропагандистах и "вносить их в табличку".

По словам активиста, противоправных действий в этом нет, поскольку будут браться "открытые данные, которые пропагандисты сами публично распространяли".



Блокировка каналов Медведчука: главное / Инфографика 24 канала