Незабаром буде 2 місяці, як очільник Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на своїй посаді. Наразі його зовнішня політика залишається в полі обговорень.

Президент дав чіткий сигнал про те, якими будуть відносини США з Європою, Росією та Україною. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".

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Росії не треба чекати поступок від США

За його словами, ще в січні, під час телефонної розмови з Путіним, якої домагався Кремль, президент США дав зрозуміти свою позицію.

Байден дав зрозуміти, що жодних поступок щодо покарання за агресію проти України, кібератаки на урядові сервера США і використання хімічної зброї, Росії чекати не варто,

– зазначив Печій.

Він зауважив, що Байден вже завдав першого удару – це санкції за отруєння Олексія Навального.

До речі! Євросоюз продовжив 12 березня на пів року санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Байден підтримує Україну

В одному із останніх своїх звернень щодо України, як наголосив блогер, Байден запевнив, що підтримує суверенітет і цілісність України. Він додав, що його адміністрація виділяє 125 мільйонів доларів військової допомоги у 2021 році. І це попри складну ситуацію у Штатах.

"Але найголовніше, що адміністрація Байдена дала зрозуміти, що готова допомагати Україні в усіх напрямках тільки спільно з самими українцями. І першим кроком з боку нашої влади має стати переслідування олігархів і розрив зв'язків Зеленського з Коломойським", – додав Печій.

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