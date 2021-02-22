"Батарейка" минского процесса почти разрядилась, – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс уже практически исчерпал себя. Однако, по словам министра иностранных дел, он до сих пор работает.
Источник:24 канал
Глава МИД в эфире одного из украинских телеканалов сравнил минский процесс с мобильным телефоном.
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Что сказал Кулеба
Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, что осталось 10% заряда батарейки – так же и минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10% заряда батареи, но де-факто она ведь еще не исчерпана, правда?
– заявил министр.
Он добавил: "Нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонний контактной группе, и в нормандском формате".
Кулеба отметил, что минский процесс "безусловно, еще жив".
"Мертвый – это когда стороны уже чувствуют, что все это потеряло смысл", – подчеркнул глава МИД.
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