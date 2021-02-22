Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс уже практически исчерпал себя. Однако, по словам министра иностранных дел, он до сих пор работает.

Глава МИД в эфире одного из украинских телеканалов сравнил минский процесс с мобильным телефоном.

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Что сказал Кулеба

Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, что осталось 10% заряда батарейки – так же и минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10% заряда батареи, но де-факто она ведь еще не исчерпана, правда?

– заявил министр.

Он добавил: "Нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонний контактной группе, и в нормандском формате".

Кулеба отметил, что минский процесс "безусловно, еще жив".

"Мертвый – это когда стороны уже чувствуют, что все это потеряло смысл", – подчеркнул глава МИД.

Обратите внимание! Ранее канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что минский процесс не способствует решению вопроса территориальной целостности Украины. По словам главы государства, за последние годы стороны не достигли никакого прогресса. Добавим, это происходит потому, что Россия отказывается выполнять обязательства.