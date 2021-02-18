Бандиты и наркоторговцы: черноморские таможенники снялись для календаря
В Черноморской таможне создали для своих работников календарь на 2021 год. Сделано его в стиле криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".
В таможне говорят, что календарь предназначен только для сотрудников ведомства. Более того, идея была коллективной. Также пообещали предоставить подробный комментарий позже.
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Подробнее о календаре
- Фото календаря в твиттере опубликовал пользователь с ником ex_Dovzhenko.
- На нем изображены сотрудники Черноморской таможни. Те имитируют сцены из фильма (сверху – версия от таможенников, снизу – неповнорний оригинал).
- Сопровождается все шутливыми подписями. К примеру, "Крым наш – присмотрим багаж", "Ну что там с тем контейнером? – Все в порядке! Иногда бананы – это бананы", "На счет три! Главное правило госслужащего назови".
- Заметим, что главные герои "Джентльменов" – наркоторговцы и убийцы.
- Стоит отдать должное авторам календаря, ведь его создали на украинском языке.
Как выглядит вышеуказанный календарь: фото
Январь от Черноморской таможни: Наши посты – наши прозрачные крепости / Фото взято с твиттрера ex_Dovzhenko
Февраль от Черноморской таможни: Крым наш – присмотрим багаж / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Март от Черноморской таможни: Содержательно наполняем контент / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Апрель от Черноморской таможни: Работают агенты интеллектуальной разведки / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Май от Черноморской таможни: Потрясенные, что растаможка авто – это быстрее, чем пройти комплекс процедур в салоне красоты / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Июнь от Черноморской таможни: Ну что там с тем контейнером? – Все в порядке! Иногда бананы – это бананы / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Июль от Черноморской таможни: Коалиция джентльменов таможенного правопорядка / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Август от Черноморской таможни: Есть только два места для контрабаса: или филармония, или состав конфиската / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Сентябрь от Черноморской таможни: Что у нас, снова сценарий для голливудского фильма? – В Голливуде еще так не научились / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Октябрь от Черноморской таможни: Государство получит все до копейки / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Ноябрь от Черноморской таможни: На счет три! Главное правило госслужащего назови / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
Декабрь от Черноморской таможни: Можно играть ферзем среди пешек. Я выбираю быть гроссмейстером / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko
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