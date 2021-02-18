В Черноморской таможне создали для своих работников календарь на 2021 год. Сделано его в стиле криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".

В таможне говорят, что календарь предназначен только для сотрудников ведомства. Более того, идея была коллективной. Также пообещали предоставить подробный комментарий позже.

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Подробнее о календаре

Фото календаря в твиттере опубликовал пользователь с ником ex_Dovzhenko.

На нем изображены сотрудники Черноморской таможни. Те имитируют сцены из фильма (сверху – версия от таможенников, снизу – неповнорний оригинал).

Сопровождается все шутливыми подписями. К примеру, "Крым наш – присмотрим багаж", "Ну что там с тем контейнером? – Все в порядке! Иногда бананы – это бананы", "На счет три! Главное правило госслужащего назови".

Заметим, что главные герои "Джентльменов" – наркоторговцы и убийцы.

Стоит отдать должное авторам календаря, ведь его создали на украинском языке.

Как выглядит вышеуказанный календарь: фото



Январь от Черноморской таможни: Наши посты – наши прозрачные крепости / Фото взято с твиттрера ex_Dovzhenko



Февраль от Черноморской таможни: Крым наш – присмотрим багаж / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko



Март от Черноморской таможни: Содержательно наполняем контент / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko



Апрель от Черноморской таможни: Работают агенты интеллектуальной разведки / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko Апрель от Черноморской таможни: Работают агенты интеллектуальной разведки / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Май от Черноморской таможни: Потрясенные, что растаможка авто – это быстрее, чем пройти комплекс процедур в салоне красоты / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Июнь от Черноморской таможни: Ну что там с тем контейнером? – Все в порядке! Иногда бананы – это бананы / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko Июнь от Черноморской таможни: Ну что там с тем контейнером? – Все в порядке! Иногда бананы – это бананы / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Июль от Черноморской таможни: Коалиция джентльменов таможенного правопорядка / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Август от Черноморской таможни: Есть только два места для контрабаса: или филармония, или состав конфиската / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Сентябрь от Черноморской таможни: Что у нас, снова сценарий для голливудского фильма? – В Голливуде еще так не научились / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Октябрь от Черноморской таможни: Государство получит все до копейки / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Ноябрь от Черноморской таможни: На счет три! Главное правило госслужащего назови / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko Ноябрь от Черноморской таможни: На счет три! Главное правило госслужащего назови / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Декабрь от Черноморской таможни: Можно играть ферзем среди пешек. Я выбираю быть гроссмейстером / Фото взято из твиттера ex_Dovzhenko

Заметим! В конце 2020 года для откровенного календаря снялись популярные украинские писатели. Главная цель проекта – популяризировать чтение и больше рассказать о современных авторах.