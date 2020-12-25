Генпрокурор Ирина Венедиктова знает, что ее главной задачей является наказание всех воров. Своей работой она сейчас показывает, что "бандитов поймали больше".

Недавно вообще произошло историческое событие. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

Актуально Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват, – Зеленский

Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчика" НДС, которые "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят, как о Ермаке (Андрее Ермаке – 24 канал), поэтому не очень интересно,

– отметил Зеленский.

Что Зеленский сказал о делах Порошенко