Балух полностью выздоровел после избиения: фото
Бывший политзаключенный Владимир Балух с сентября 2020 года находился в больнице после нападения. 26 января 2021 года стало известно, что активист полностью выздоровел.
Источник: фейсбук Рефата Чубарова
После длительного лечения и реабилитации крымский активист полон сил и энергии.
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Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии,
– сказал Чубаров.
Владимир Балух полон энергии после лечения / Фото Рефата Чубарова
Заметим, 2 декабря 2020 года Балух обнародовал свой первый пост в соцсетях после того, как его жесткого избили. Он говорил, что до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре.
Нападение на Балуха: что известно
- 8 сентября на бывшего политзаключенного напали в районе Гидропарка в Киеве.
- Активиста нашли без сознания под утро.
- Балух болбше месяца находился в реанимации. В другое отделение его перевели аж 12 октября.
- Подозреваемый в нападении на активиста уже задержали. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.
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