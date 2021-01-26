Бывший политзаключенный Владимир Балух с сентября 2020 года находился в больнице после нападения. 26 января 2021 года стало известно, что активист полностью выздоровел.

Источник: фейсбук Рефата Чубарова

После длительного лечения и реабилитации крымский активист полон сил и энергии.

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Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии,

– сказал Чубаров.



Владимир Балух полон энергии после лечения / Фото Рефата Чубарова

Заметим, 2 декабря 2020 года Балух обнародовал свой первый пост в соцсетях после того, как его жесткого избили. Он говорил, что до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре.

Нападение на Балуха: что известно

8 сентября на бывшего политзаключенного напали в районе Гидропарка в Киеве.

Активиста нашли без сознания под утро.

Балух болбше месяца находился в реанимации. В другое отделение его перевели аж 12 октября.

Подозреваемый в нападении на активиста уже задержали. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Обратите внимание! После оккупации Крыма Балух отказался получать российский паспорт. Впоследствии Кремль осудил активиста. В 2019 году его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией. Во время своего пребывания за решеткой Балух объявлял длительную голодовку.