По мнению главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сейчас сократить штаб ведомства до 17 тысяч – невозможно. Однако именно такой пункт предусмотрен в реформе СБУ.

Сокращение штата предусмотрено в законопроекте о реформе СБУ, который в первом чтении одобрил парламент.

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Согласно инициативе, штат ведомства должны сократить почти на 10 тысяч сотрудников, а также планируют ликвидировать медицинское управление.

Какова позиция Баканова

Баканов предлагает сокращать персонал поэтапно. Например, с помощью досрочного выхода военных на пенсию во время реформы и ежегодного сокращения вакансий.

Уменьшить количество сотрудников до 17 тысяч в течение 3 лет не представляется возможным,

– подчеркнул Баканов.

Политик добавил, что необходимо учитывать финансовые трудности и потребность снижения нагрузки на государственный бюджет.

Что еще известно о реформе СБУ