Баканов выступил против резкого сокращения штата СБУ
По мнению главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сейчас сократить штаб ведомства до 17 тысяч – невозможно. Однако именно такой пункт предусмотрен в реформе СБУ.
Источник:"РБК-Украина"
Сокращение штата предусмотрено в законопроекте о реформе СБУ, который в первом чтении одобрил парламент.
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Согласно инициативе, штат ведомства должны сократить почти на 10 тысяч сотрудников, а также планируют ликвидировать медицинское управление.
Какова позиция Баканова
Баканов предлагает сокращать персонал поэтапно. Например, с помощью досрочного выхода военных на пенсию во время реформы и ежегодного сокращения вакансий.
Уменьшить количество сотрудников до 17 тысяч в течение 3 лет не представляется возможным,
– подчеркнул Баканов.
Политик добавил, что необходимо учитывать финансовые трудности и потребность снижения нагрузки на государственный бюджет.
Что еще известно о реформе СБУ
- Реформа нужна, чтобы Украина вступила в НАТО и Евросоюз.
- Согласно законопроекту, СБУ будет заниматься контрразведкой, управлением рисками государственной безопасности, оперативно-розыскной деятельностью и тому подобное.
- Между тем возложить на СБУ выполнение других функций можно будет только законом.
- К слову, 28 января 285 нардепов поддержали реформу в первом чтении.
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