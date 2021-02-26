Держзрада не має термінів давності, – Баканов про санкції РНБО проти Захарченка та інших
Накласти нові санкції проти 10 колишніх посадовців РНБО порекомендувала Служба безпеки України. Все тому, що ці люди зрадили присязі та сприяли окупації Криму і Донбасу.
Для захисту нацбезпеки потрібно притягувати до відповідальності тих, хто працює на користь агресора. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов.
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Що сказав Баканов про санкції
Глава СБУ наголосив, що особливу увагу слід приділяти колишнім керівникам державних структур.
Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора. Втім, державна зрада не має строків давності,
– наголосив Баканов.
Чому санкції вводять проти Захарченка та інших
Баканов нагадав, що серед вказаних посадовців є колишній очільник МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші.
Річ у тім, що раніше їм оголосили підозри у державній зраді, тому тепер вони – в розшуку. В СБУ переконані, що ці люди були причетними до підтримки проросійських сил, а також сприяли зміцненню окупантів в Криму та на Донбасі.
Що відомо про нові санкції
- Рада національної безпеки та оборони на засіданні 26 лютого вирішила застосувати санкції проти 10 ексофіцерів. Вони передбачатимуть 13 пунктів.
- Крім вищезгаданих посадовців, санкції застосують проти Станіслава Шапортова, Сергія Нянчура, Юрія Катовського тощо.
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