В Украине 27 декабря отмечают День котрразведки Службы безопасности Украины. Глава ведомства Игорь Баканов поздравил подразделение с профессиональным праздником и пожелал сотрудникам непоколебимой веры в победу нашего государства.

Что сказал Баканов

Контрразведка занимает особое место в системе СБУ. Об этом говорится в обращении Баканова на сайте ведомства.

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На контрразведку возложена серьезная ответственность – работать на опережение и успешно противодействовать вызовам, которые встают перед нашим государством. И одновременно оставаться невидимыми для врагов,

- сказал председатель СБУ.

Он добавил, что сотрудники контрразведки должны быть на шаг впереди любой угрозы и быстро реагировать на нее. Именно от профессиональных и моральных качеств подразделения зависит безопасность Украины.

По словам Баканова, контрразведка собрала в своих рядах профессионалов и патриотов, которые осознают долг перед государством и народом.

"Благодаря вашему профессионализму мы движемся к стратегической цели – восстановлению территориальной целостности Украины, когда наши флаги будут реять в Донецке, Луганске и Севастополе", – подчеркнул чиновник.

Он пожелал работникам крепкого здоровья, успехов в работе и оперативного таланта.

27 декабря годовщина создания контрразведки СБУ: смотрите видео

Обратите внимание! Ранее подразделение СБУ с профессиональным праздником поздравил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.