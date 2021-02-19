СНБО ввел ряд новых санкций. Среди тех, кто под них попал, есть Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение основывается, в частности,, на материалах Службы безопасности Украины.

Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов. Кроме этого, он предоставил членам СНБО информацию о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

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"Мы видим влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому надо работать на опережение. В этом случае наша сила – в системных действиях в защиту национальных интересов", – отметил чиновник.

Поставка угля на оккупированный Донбасс

По словам Баканова, СБУ проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь незаконный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и Украину.

"Так мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности так называемо "ЛНР". И как результат – основа для сообщения подозрения представителям компании", – объяснил он.

Расширение экономических санкций

Расширение введенных ранее экономических санкций в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Россию – также осуществляли по рекомендациям СБУ.

Заметим, что 19 февраля соответствующий санкционный список пополнился еще 5 компаниями.

Справка. Первые санкции были введены еще в конце января – против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA.

Их конечные бенефициары пытаются срочно принять меры, чтобы юридически обойти наложенные на них ограничения. Например, хотят изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.