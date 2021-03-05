Аналитики Atlantic Council обнародовали ряд первоочередных рекомендаций для администрации президента США Джо Байдена. Речь идет прежде всего об украинском направлении. Цель таких шагов – восстановление "правильной основы" двусторонних отношений после правления Дональда Трампа.

О главных аспектах этого 5 марта рассказал экс-посол США в Киеве Джон Хербст. Сейчас он возглавляет Евразийский центр в Atlantic Council.

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Самый главный вопрос

По словам Хербста, единственная самая главная рекомендация – это то, чтобы президент Байден связался с Зеленским.

Настало время для первого телефонного разговора двух президентов, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины,

– подчеркнул бывший дипломат.

Он отметил, что это также позволит развить "очень важную двустороннюю повестку дня" и прежде всего усилить позиции Украины в противостоянии агрессии Кремля.

Другие аспекты

Администрация Байдена не должна медлить с назначением посла США в Киеве. Это должно быть "высокопоставленное лицо, которое имело бы прямой доступ к президенту Соединенных Штатов".

Это должно быть "высокопоставленное лицо, которое имело бы прямой доступ к президенту Соединенных Штатов". Правительство США также должно "играть активную роль в дипломатическом урегулировании на Донбассе" в условиях фактической заморозки минского процесса. По словам Хербста, переговоры на серьезном уровне между США и Россией происходили лишь тогда, когда Виктория Нуланд была помощником госсекретаря во времена Обамы, а Курт Волкер был спецпредставителем при Трампе.

в условиях фактической заморозки минского процесса. По словам Хербста, переговоры на серьезном уровне между США и Россией происходили лишь тогда, когда Виктория Нуланд была помощником госсекретаря во времена Обамы, а Курт Волкер был спецпредставителем при Трампе. В то же время США должны увеличить американскую военную помощь Украине до 500 миллионов долларов в год.

Украине до 500 миллионов долларов в год. Кроме того, Вашингтон должен усилить санкции против Москвы , "чтобы увеличить цену для России за ее агрессию против соседнего государства".

, "чтобы увеличить цену для России за ее агрессию против соседнего государства". США должны поспособствовать углублению интеграции Украины в НАТО с конечной целью ее членства Североатлантическом альянсе.

с конечной целью ее членства Североатлантическом альянсе. Важны также вопросы внутренних реформ в Украине. Учитывая это администрации Байдена рекомендуют назначить официального уполномоченного в правительстве США, который занимался бы именно этим направлением.

Еще рекомендуют сосредоточить внимание на:

продвижении инициатив по созданию независимых судов в Украине;

введении санкций против коррупционеров, подрывающих реформы;

обеспечении полной либерализации энергетических рынков в Украине.

Важными аспектами также называются раскрытие информации о владельцах СМИ, отстаивание антимонопольного законодательства в Украине, продвижение независимости НБУ.

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