Байдену и Зеленскому уже пора провести первый разговор, – Atlantic Council
Аналитики Atlantic Council обнародовали ряд первоочередных рекомендаций для администрации президента США Джо Байдена. Речь идет прежде всего об украинском направлении. Цель таких шагов – восстановление "правильной основы" двусторонних отношений после правления Дональда Трампа.
Источник:Укринформ
О главных аспектах этого 5 марта рассказал экс-посол США в Киеве Джон Хербст. Сейчас он возглавляет Евразийский центр в Atlantic Council.
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Что в Atlantic Council рекомендуют Байдену
Самый главный вопрос
По словам Хербста, единственная самая главная рекомендация – это то, чтобы президент Байден связался с Зеленским.
Настало время для первого телефонного разговора двух президентов, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины,
– подчеркнул бывший дипломат.
Он отметил, что это также позволит развить "очень важную двустороннюю повестку дня" и прежде всего усилить позиции Украины в противостоянии агрессии Кремля.
Другие аспекты
- Администрация Байдена не должна медлить с назначением посла США в Киеве. Это должно быть "высокопоставленное лицо, которое имело бы прямой доступ к президенту Соединенных Штатов".
- Правительство США также должно "играть активную роль в дипломатическом урегулировании на Донбассе" в условиях фактической заморозки минского процесса. По словам Хербста, переговоры на серьезном уровне между США и Россией происходили лишь тогда, когда Виктория Нуланд была помощником госсекретаря во времена Обамы, а Курт Волкер был спецпредставителем при Трампе.
- В то же время США должны увеличить американскую военную помощь Украине до 500 миллионов долларов в год.
- Кроме того, Вашингтон должен усилить санкции против Москвы, "чтобы увеличить цену для России за ее агрессию против соседнего государства".
- США должны поспособствовать углублению интеграции Украины в НАТО с конечной целью ее членства Североатлантическом альянсе.
- Важны также вопросы внутренних реформ в Украине. Учитывая это администрации Байдена рекомендуют назначить официального уполномоченного в правительстве США, который занимался бы именно этим направлением.
Еще рекомендуют сосредоточить внимание на:
- продвижении инициатив по созданию независимых судов в Украине;
- введении санкций против коррупционеров, подрывающих реформы;
- обеспечении полной либерализации энергетических рынков в Украине.
Важными аспектами также называются раскрытие информации о владельцах СМИ, отстаивание антимонопольного законодательства в Украине, продвижение независимости НБУ.
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Контакты Зеленского с Байденом: последние события
- Известно, что в Офисе Президента готовят визит Владимира Зеленского в США. Дмитрий Кулеба уже провел по этому поводу переговоры с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном.
- Заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, со своей стороны, сообщил, что работа продолжается не только по линии Госдепартамента, но и Белого дома.
- По его словам, также готовится и телефонный разговор лидеров обеих стран.
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