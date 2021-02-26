Байден и Зеленский до сих пор не поговорили: Милованов назвал причину
Американский президент Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Это связано с тем, что сейчас США еще формируют свою международную кампанию.
Источник:24 канал
Однако Украина все еще остается для Соединенных Штатов приоритетом. Об этом в программе "Перекрестный допрос" сообщил директор Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.
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По его словам, в ближайшее время эта проблема будет решена. Поэтому президенты Украины и США будут иметь телефонный разговор.
"Команда будет доформирована, включая Госдеп. И тогда она заработает. Надеюсь, что будут хорошие новости", – заметил он.
Милованов: в ближайшие недели вопрос этот будет закрыт
Советник руководителя ОП отметил, что Джо Байден нашел время пообщаться с Владимиром Путиным. В то же время разговор с украинским президентом до сих пор не состоялся.
И добавил, что для многих это сейчас выглядит, как вакуум. Якобы президент США таким образом может не успевать уделить внимание.
В частности, такие нарративы продвигают пророссийские СМИ. Мол, "видите ли, вас все равно бросят",
– рассказал директор Киевской школы экономики.
Однако пока это является лишь техническим вопросом. Поэтому Тимофей Милованов надеется, что уже в ближайшее время оно будет закрыто.
Что известно о разговоре Байдена с Путиным: главное
- 26 января 2021 года Владимир Путин поговорил с новым президентом США Джо Байденом. Президент России поздравил Байдена с началом исполнения полномочий.
- Глава Белого Дома во время разговора подчеркнул, что Америка поддерживает суверенитет Украины. Он заявил Путину, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия России.
- Также они говорили об аресте оппозиционера Алексея Навального, протестах в России и вмешательстве в выборы президента США.
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