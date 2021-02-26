Американский президент Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Это связано с тем, что сейчас США еще формируют свою международную кампанию.

Однако Украина все еще остается для Соединенных Штатов приоритетом. Об этом в программе "Перекрестный допрос" сообщил директор Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

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По его словам, в ближайшее время эта проблема будет решена. Поэтому у президентов Украины и США будет телефонный разговор.

"Команда будет доформирована, включая Госдеп. И тогда она заработает. Надеюсь, что будут хорошие новости", – заметил он.

Милованов: в ближайшие недели вопрос этот будет закрыт

Советник руководителя ОП отметил, что Джо Байден нашел время пообщаться с Владимиром Путиным. В то же время разговор с украинским президентом до сих пор не состоялся.

И добавил, что для многих это сейчас выглядит как вакуум. Якобы президент США таким образом может не успевать уделить внимание.

В частности, такие нарративы продвигают пророссийские СМИ. Якобы, "видите ли, вас все равно бросят",

– рассказал директор Киевской школы экономики.

Однако пока это лишь технический вопрос. Поэтому Тимофей Милованов надеется, что уже в ближайшее время он будет закрыт.

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