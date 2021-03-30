Президент Джо Байден призвал губернаторов штатов и местные власти возобновить распоряжения по ношению масок. Он заявил, что стабилизация ситуации еще далека до завершения, а США еще не выиграли войну против коронавируса.

Количество новых случаев заболеваемости COVID-19 в США превысило 60 тысяч в день. В Белом доме надеются, что вакцинация поможет "потушить" очередную волну пандемии.

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Байден объявил, что уже к 19 апреля 90% взрослых американцев получат право вакцинироваться. До сих пор вакцину давали людям старшего возраста и некоторым приоритетным категориям населения.

Призыв к России о прекращении войны на Донбассе

На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта Киев призвал Москву прекратить агрессию на Донбассе. "Россия наращивает войска на границе с Украиной", – заявил "Голосу Америки" главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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Реформирование военных комиссариатов

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон, цель которого – реформировать систему военных комиссариатов и позволить призывать без мобилизации резервистов в случае особого периода. Хомчак пояснил, что речь идет о:

категории резервистов, которые проходят по контракту;

резервистов оперативной очереди № 1, то есть те, кто уволился на протяжении последних лет войны.

Разговор Салливана с Зеленским

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан во время телефонного разговора с Офисом Президента Владимира Зеленского подтвердил непоколебимую поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины перед лицом российской агрессии. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

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Салливан также выразил преданность администрации Байдена, стратегическому партнерству США и Украины в поддержку плана Зеленского по преодолению коррупции и имплементации реформ. Они, как говорится в документе, принесут правосудие, безопасность и процветание народу Украины.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 30 марта: смотрите видео