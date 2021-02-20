Джозеф Байден впервые на посту президента выступил на глобальной арене. Он в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что Вашингтон предан НАТО. Также отметил, что стоит противостоять угрожающим действиям России и помогать Украине.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

По словам Байдена, Россия несет угрозу для демократического мира. Речь идет об атаках на западные демократии.

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Военные учения на Донбассе

На территории Донбасса, которая неподконтрольна Украине, состоялись 2 масштабных военных учения. Временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отметила, что такие действия России свидетельствуют о неизменности их планов по разжиганию насилия в регионе.

Виртуальная встреча лидеров Большой семерки

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальной встрече лидеров стран Большой Семерки Он объявил, что Америка увеличит вклад в глобальную программу вакцинации COVAX. В частности, США выделят 4 миллиарда долларов.

Проблема в Техасе

В Техасе миллионы людей страдали от перебоев или отсутствия электроэнергии. Сейчас эту проблему устранили, однако появилась новая – нехватка безопасной питьевой воды. Более того, на штат надвигается очередной шторм.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки" за 19 февраля на 24 канале: