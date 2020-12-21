Новоизбранный президент США Джозеф Байден 21 декабря вакцинировался от коронавируса. За процессом могли наблюдать граждане США, ведь вакцинация происходила в прямом эфире.

Известно, что президенту США вводили вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Транслировали процесс на телеканале ABC News.

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Байдена провакцинировали в одной из больниц в штате Делавэр. Во время процедуры он сказал, что "не о чем беспокоиться".

Что известно о вакцине Pfizer