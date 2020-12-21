Байден вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире: видео
Новоизбранный президент США Джозеф Байден 21 декабря вакцинировался от коронавируса. За процессом могли наблюдать граждане США, ведь вакцинация происходила в прямом эфире.
Известно, что президенту США вводили вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Транслировали процесс на телеканале ABC News.
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Байдена провакцинировали в одной из больниц в штате Делавэр. Во время процедуры он сказал, что "не о чем беспокоиться".
Что известно о вакцине Pfizer
- Компания Pfizer разработала вакцину самостоятельно. Этот препарат – совместно наработанный с немецкой BioNtech.
- Медики заверили, что эффективность вакцины – 95%. Однако результат этот препарат может показать минимум через 7 дней после введения второй дозы.
- Есть и побочные реакции от вакцины. Самые распространенные – покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
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