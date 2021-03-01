Американские военно-воздушные силы нанесли ряд авиаударов по объектам боевиков в Сирии на границе с Ираком. По данным Пентагона, боевики использовали этот неофициальный пограничный пункт для контрабанды оружия и перемещения между двумя странами.

Это – первая военная операция, инициированная президентом Джо Байденом с начала его каденции. Подробнее – в материале журналистов.

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"Я думаю, благодаря приказу президента Байдена, мы четко даем понять, что Соединенные Штаты Америки будут действовать в защиту американского контингента и интересов безопасности в этом регионе", – отметил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ответ на атаку в Иране

Белый дом и Пентагон заявили, что атака на сирийские объекты проиранским боевикам – ответ на серию атак против американцев в Ираке.

Справка. Речь идет о нападении на посольство США в Багдаде и атаках на город Эрбиль.

В Пентагоне подчеркнули, что удар нанесли на основе разведданных иранской стороны и уверены в точности своих действий.

Мы знаем, куда именно нанесли удар. Мы уверены, что эти объекты использовала та самая шиитская организация, ответственная за атаки,

– сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Послание Ирана от США

Политические эксперты из США утверждают, что авиаудар нанесли на фоне попыток администрации Байдена вернуть Иран за стол переговоров по ядерной сделке. Таким образом:

с одной стороны, Вашингтон усиливает рычаги влияния во время переговоров с официальным Тегераном;

а с другой – продемонстрирует, что Ирану придется отвечать за нападения на американцев, даже если атаки происходят опосредованно, через близкие Тегерану группы боевиков в Ираке.

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"Насколько я понимаю, авиаудар должен был задать тон в диалоге с Тегераном и уменьшить его завышенную самоуверенность накануне переговоров. Они точно не хотели вступать в любые переговоры с Ираном с синяком на лице после атаки на Эрбиль", – отметил сотрудник Института Ближнего Востока Билал Сааб.

Операция получила двухпартийную поддержку

В США решение Байдена получило двухпартийную поддержку. То есть – стало первым, положительно оцененным и в Республиканской партии. Зато в Иране пока не видят смысла возвращаться за стол переговоров. Там требуют сначала снять со страны экономические санкции, наложенные еще в 2018 году администрацией Дональда Трампа.

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В то же время союзники США на Ближнем Востоке, в частности, Израиль призывают не идти на уступки Ирану и продолжать жесткую политику Вашингтона в отношении диктаторских режимов и ядерного оружия.