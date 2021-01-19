Новоизбранному президенту США Джо Байдену 20 января передадут "ядерный чемодан" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия. Это произойдет даже, если Трампа не будет на инаугурации.

В этот день Трамп намерен воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду, что предполагает также сопровождение его офицером с "ядерным чемоданом". Об этом сообщает CNN.

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Есть несколько "ядерных чемоданов"

Как отметил телеканал, обычно "ядерный чемодан" передается другому военному помощнику нового президента США, который будет стоять на трибуне или возле нее во время инаугурации, когда Байден примет присягу. Но в эту среду передача будет происходить несколько иначе, поскольку Трамп покинет Вашингтон еще до церемонии инаугурации.

По словам экспертов, существует несколько "ядерных чемоданов". Один из них поедет с Трампом во Флориду. То есть в разных местах будет по меньшей мере два портфеля, что станет уникальной проблемой для обеспечения плавной передачи власти.

Что содержится в "ядерном чемодане"

Американский исследователь в вопросах ядерного оружия и энергетики Стивен Шварц пояснил, что вопреки распространенному мнению, в этом чемодане нет ни кнопки, ни кодов, которые могут автоматически запускать ядерное оружие.

Там содержится определенное оборудование и определенные полномочия, которые президент США использует для распоряжения о нанесении удара.

Президент должен иметь при себе пластиковую карточку, известную как "бисквит", которая содержит буквенно-цифровые коды для его идентификации.

Как только Байден принесет присягу, он станет новым президентом США и Трамп потеряет все полномочия по нанесению ядерного удара.

Все коды, которые содержатся в его портфеле, будут мгновенно отключены.

В то же время военный помощник, который будет сопровождать Трампа с "ядерным чемоданом" на "борту номер один", сразу покинет его и вернется в Вашингтон вместе с портфелем.

Обратите внимание! 20 января 2021 года состоится инаугурация Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса торжества пройдут не в таких масштабах, как это было обычно в предыдущих годах. Как Байден готовится к своей инаугурации – читайте по ссылке.