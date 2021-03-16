Уколы – в руку, деньги – в карман. Именно так, по словам президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, будет работать план по спасению Америки.

Он включает в себя немедленную финансовую и медицинскую поддержку людей, проживающих в США. Также Байден, вице-президент Камала Харрис и первая леди должны посетить американские штаты в своем туре.

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7 лет с референдума в Крыму

Сегодня, 16 марта, исполнилось 7 лет, как в Крыму прошел так называемый референдум о статусе полуострова. Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки не признали результаты голосования. Позиция США остается неизменной – Россия должна немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине контроль над полуостровом.

Кстати! В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума" в Крыму.

Обучение в Черном море

В акватории Черного моря катерно-тактическая группа Военно-Морских сил Украины вместе с постоянной морской противоминной группой Организации Североатлантического договора провели совместные тренировки. Целью учений была – отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Испании.

Заметим, что все элементы обучения спланировали и отработали в соответствии со стандартами и процедурами Альянса.

Побочные эффекты от вакцины расследуют

Европейское агентство лекарственных средств подтвердило сегодня, 16 марта, что его специалисты расследуют сообщения о возможных побочных эффектах вакцины от компании AstraZeneca. Более 10 стран ЕС, в частности Франция, Германия, Италия, Нидерланды объявили, что временно останавливают использование вакцин.

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