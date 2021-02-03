Эти указы призваны прежде воссоединить детей с родителями-иммигрантами, которых разлучили во время пересечения границы. А также выстроить действенную систему поиска убежища для беженцев и восстановить возможности для иностранных работников и студентов в США. Сам Байден заявил, что не создает новые законы, а устраняет плохую политику.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Избранный президент США Джо Байден планирует подписать десятки указов и направить в Конгресс крупные законопроекты как можно быстрее. Среди прочего, Байден планирует отменить некоторые указы своего предшественника Дональда Трампа, которые касаются не только иммиграции, но и изменения климата.

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Штаты поддержали усилия Украины по противодействию злонамеренному влиянию России, то есть санкции против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK. Дипломаты отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.

Ядерная сделка США с Россией

Россия и США приняли решение о продлении ядерной сделки. Соответствующими нотами страны должны обменяться 3 февраля. Договор предусматривает ограничение количества американского и российского стратегического ядерного оружия. Инициатором сделки был новый глава США Джо Байден.

Сенат США утвердил министра внутренней безопасности

Сенат США поддержал кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост министра внутренней безопасности. За проголосовали 56 человек, против – 43. Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит Министерство внутренней безопасности США. На этом посту он, в частности, будет заниматься вопросами, связанными с пандемией и кибератаками.

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