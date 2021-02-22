Президент США Джо Байден 22 февраля, почтит минутой молчания полмиллиона умерших от коронавируса COVID-19. Это уже больше, чем потери Америки во Второй мировой и еще двух войнах.

В Белом доме заявили, что Байден выступит с речью. Также память погибших почтят первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис с мужем Дугом Эмхоффом.

Смотрите также Сильные морозы и мощные снегопады в Техасе: Байден объявил штат зоной стихийного бедствия

Со времени первой смерти от коронавируса в США прошло чуть больше года.

Сколько людей умерло в США от коронавируса

Число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч. США уже давно занимает первую строчку по числу умерших от COVID-19 в мире.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США количество жертв коронавируса составляет сейчас 498 879 человек.

Согласно данным портала Worldometers, в США с начала эпидемии умерли 511 133 американцев.

Такие потери – это больше, чем количество жертв США во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме, пишет TMZ.

Как уточняет издание:

во Второй мировой войне погибли 291 тысяч американцев

во Вьетнаме погибли 47 434 американских военных.

в Корейской войне погибли 33 739 солдат из Америки.

Совокупно это все равно меньше, чем количество жертв, что по состоянию на 21 февраля есть в США.