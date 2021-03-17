Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент со своей овчаркой Мейджор, которая покусала сотрудника Секретной службы в Белом доме. Он заверил, что пса дрессируют в штате Делавэр.

По словам американского президента, 85% людей в Белом доме любят его пса. В то же время Мейджор "облизывает этих людей и машет хвостом".

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Мейджор – милый пес. Он тренируется с кинологом у нас дома, в Делавэре,

– отметил Байден.

Пес Байдена покусал охранника Белого дома: