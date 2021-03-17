Милого песика дрессируют – Байден оправдал своего пса, который покусал охранника Белого дома
Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент со своей овчаркой Мейджор, которая покусала сотрудника Секретной службы в Белом доме. Он заверил, что пса дрессируют в штате Делавэр.
Источник:АВС
По словам американского президента, 85% людей в Белом доме любят его пса. В то же время Мейджор "облизывает этих людей и машет хвостом".
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Мейджор – милый пес. Он тренируется с кинологом у нас дома, в Делавэре,
– отметил Байден.
Пес Байдена покусал охранника Белого дома:
- Инцидент произошел в начале марта 2021 года. Охранника покусал один пес. О состоянии пострадавшего неизвестно.
- Несмотря на то, что причастна только собака Мейджор – временно вывезли из Белого дома всех. Таким образом захотели исключить другие вероятные инциденты.
- Мейджор попал в семью Байденов еще в 2018 году. Его забрали из собачьего приюта. Сейчас псу уже исполнилось 3 года.
- У Байденов есть также пес Чемп. Он уже значительно старше – ему исполнилось 13 лет. Возможно, поэтому он и спокойнее, чем его друг Мейджор.
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