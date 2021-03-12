Джо Байден в 50 день на посту президента США обратился к нации с первой телевизионной речью. В ней он пообещал, что меньше, чем за 2 месяца каждый взрослый в США будет иметь возможность получить вакцину от коронавируса.

Президент США отметил, что с помощью каждого американца страна в июле 2021 года сможет начать отмечать и день независимости от COVID-19.

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ЕС продлил санкции в отношении России

Европейский Союз на полгода продлил действие санкций против россиян, ответственных за нарушение или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В санкционном списке ЕС – 177 человек и 48 учреждений. Против них Брюссель ввел ограничения на поездки, замораживание активов и ввел запрет на финансирование и доступ к экономическим ресурсам.

ВОЗ изучает ситуацию по прекращению вакцинации

Экспертный комитет ВОЗ изучает ситуацию с вакциной Oxford/AstraZeneca после того, как несколько стран приостановили ее распространение. Однако причин ее не использовать – нет, заявил представитель организации. Об отсутствии оснований для прекращения использования препарата AstraZeneca заявило и Европейское агентство лекарственных средств.

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