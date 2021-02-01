Байден обязательно пригласит меня в Белый дом, – Зеленский
Владимир Зеленский убежден, что Джо Байден пригласит его посетить Белый дом. Украинский лидер заявил, что с удовольствием примет это приглашение.
Источник: Axios
Зеленский уверен: им с Байденом есть о чем поговорить. И главное – есть многое что сделать вместе.
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Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом,
– отметил Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Ему кажется, что в течение каденции Байдена мир ждут очень положительные изменения.
- Зеленский хотел бы, чтобы украинская сторона смогла помочь президенту США в этом деле.
- Кроме того, украинский лидер надеется, что Байден поможет Украине, которую он хорошо знает.
- Встреча Зеленского и президента США станет символом.
- Она также будет ответом на многочисленные вопросы. В частности, что ожидает Украина от США; помогут ли Штаты закончить войну; выйдут ли 2 страны на другой уровень отношений.
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