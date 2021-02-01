Владимир Зеленский убежден, что Джо Байден пригласит его посетить Белый дом. Украинский лидер заявил, что с удовольствием примет это приглашение.

Источник: Axios

Зеленский уверен: им с Байденом есть о чем поговорить. И главное – есть многое что сделать вместе.

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Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом,

– отметил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Ему кажется, что в течение каденции Байдена мир ждут очень положительные изменения.

Зеленский хотел бы, чтобы украинская сторона смогла помочь президенту США в этом деле.

Кроме того, украинский лидер надеется, что Байден поможет Украине, которую он хорошо знает.

Встреча Зеленского и президента США станет символом.

Она также будет ответом на многочисленные вопросы. В частности, что ожидает Украина от США; помогут ли Штаты закончить войну; выйдут ли 2 страны на другой уровень отношений.

Обратите внимание! Байден может приехать в Украину на празднование 30 Дня Независимости. Мировые лидеры – друзья Украины – получат приглашение с подписью Зеленского.