В аэропорту "Борисполь" детективы Национального антикоррупционного бюро расследований сняли с самолета одного из фигурантов по делу "Приватбанка". Владимир Яценко пытался покинуть Украину частным рейсом.

Этого сдвига ждали последние 3 года. Об этом сообщил в эфире инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К теме Информацию слили фактически сразу, – Шабунин о спецоперации НАБУ в "Борисполе"

Кто повлиял на ситуацию

Еще несколько дней назад генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что подозрения по делу "Приватбанка" невозможно подписать, но теперь передумала. По словам Фурсы, возможно, она "наводила туман", чтобы сначала напугать, а потом подписать.

А может, это влияние Святого Байдена – нового украинского святого. После его назначения мы увидели санкции против Медведчука и его каналов. А сейчас – внезапные сдвиги по делу Коломойского,

– он отметил.

Почему Яценко первый

Владимир Яценко, как отметил эксперт, первый, потому что он возглавлял направление в "Приватбанке", которое "выводило" деньги на счета владельцев.

Фурса добавил: "Именно поэтому, наверное, ему первому (подписали подозрение – 24 канал), потому что это его направление. Конечно, к этому делу было привлечено все правление. И, конечно, главные фигуранты – Коломойский и Боголюбов".

Спецоперация НАБУ в "Борисполе": коротко