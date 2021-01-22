Украинским властям необходимо сотрудничать с новоизбранным президентом Джо Байденом. Однако не стоит ожидать, что новый глава Белого дома полностью изменит ситуацию в нашем государстве.

Успех Украины зависит в первую очередь от самих украинцев, а не от Джо Байдена. Такое мнение в программе "6/9" на 24 канале озвучила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

К теме Летальное оружие, аннексия Крыма и "рак коррупции": что говорил Джо Байден об Украине

"Не надо ожидать, что спустится мессия, пришествие Байдена и спасет Украину. У нас есть свой президент, у нас есть наша власть и народ Украины, который также должен заставить украинскую власть воспользоваться этим уникальным моментом, не скатиться назад в Кремль и в Россию", – заявила Каленюк.

По ее словам, сейчас разные коррупционеры и олигархи вкладывают в судебные ветви власти, парламент, различные медиа пропаганду для того, чтобы убедить украинцев, что Запад – это зло.

Сейчас это очень сильно активизировалось в момент перехода власти США. Россия пытается сделать так, чтобы в Украине произошел разворот, и чтобы не было доверия к нашей власти и правительству. Чтобы мы сами сказали, что мы хотим дружить с россиянами, мы у них возьмем денег, что нам не нужны МВФ, реформы, что сажать коррупционеров не нужно,

– заявила она.

Также подчеркнула: "Каждый из нас должен принимать ответственность за то, чтобы Украина состоялась. Состоялась справедливая Украина и противодействовала Кремлю. Украинцы должны думать, за кого они голосуют, тратить время, чтобы проверять информацию".

Победа Байдена на выборах: что известно