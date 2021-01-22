Не стоит ожидать, что спустится мессия и спасет Украину, – Каленюк о Байдене
Украинским властям необходимо сотрудничать с новоизбранным президентом Джо Байденом. Однако не стоит ожидать, что новый глава Белого дома полностью изменит ситуацию в нашем государстве.
Успех Украины зависит в первую очередь от самих украинцев, а не от Джо Байдена. Такое мнение в программе "6/9" на 24 канале озвучила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
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"Не надо ожидать, что спустится мессия, пришествие Байдена и спасет Украину. У нас есть свой президент, у нас есть наша власть и народ Украины, который также должен заставить украинскую власть воспользоваться этим уникальным моментом, не скатиться назад в Кремль и в Россию", – заявила Каленюк.
По ее словам, сейчас разные коррупционеры и олигархи вкладывают в судебные ветви власти, парламент, различные медиа пропаганду для того, чтобы убедить украинцев, что Запад – это зло.
Сейчас это очень сильно активизировалось в момент перехода власти США. Россия пытается сделать так, чтобы в Украине произошел разворот, и чтобы не было доверия к нашей власти и правительству. Чтобы мы сами сказали, что мы хотим дружить с россиянами, мы у них возьмем денег, что нам не нужны МВФ, реформы, что сажать коррупционеров не нужно,
– заявила она.
Также подчеркнула: "Каждый из нас должен принимать ответственность за то, чтобы Украина состоялась. Состоялась справедливая Украина и противодействовала Кремлю. Украинцы должны думать, за кого они голосуют, тратить время, чтобы проверять информацию".
Победа Байдена на выборах: что известно
- 3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. Демократ Джо Байден победил республиканца США Дональда Трампа.
- Однако Трамп не согласился с результатами выборов, заявил о фальсификациях и подал в суд.
- 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения.
- 20 января состоялась инаугурация новоизбранного президента. Церемонию организовали в Вашингтоне перед зданием Капитолия.
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