Ветер, метели и двухметровые волны: на Азовском море будет штормить
Непогода все еще не собирается покидать Украину и уступать весне. 19 февраля на юге Украины, в Азовском море будет штормить.
Источник:ГСЧС
Непогода у моря будет наблюдаться и днем, и ночью. Спасатели объявили II уровень опасности – оранжевый.
Узнайте когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика
Непогода в Азовском море: чего ждать
- На акватории Азовского моря будет сильный ветер: порывы 25-28 метров в секунду.
- Сильная метель и снегопад.
- Высота волн в открытой части моря 12-20 дециметров.
- Суда в море будут быстро покрываться льдом.
Какой будет погода 19 февраля в Украине
- На Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, на Днепропетровщине, в Кропивницкому и на Востоке Украины ночью будет -14...-20 градусов.
- В южной части и на Закарпатье несколько теплее: -9 ... -15 градусов.
- Днем температура будет колебаться в пределах -7...-12 градусов, на Западе и Юге – -1...-7 градусов.
- Осадков 19 февраля не ожидают.
- Снег с метелями и ветер возможен только ночью в Приазовье.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter