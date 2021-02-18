Непогода все еще не собирается покидать Украину и уступать весне. 19 февраля на юге Украины, в Азовском море будет штормить.

Непогода у моря будет наблюдаться и днем, и ночью. Спасатели объявили II уровень опасности – оранжевый. Узнайте когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика Непогода в Азовском море: чего ждать На акватории Азовского моря будет сильный ветер: порывы 25-28 метров в секунду.



Сильная метель и снегопад.



Высота волн в открытой части моря 12-20 дециметров.



в открытой части моря ​Суда в море будут быстро покрываться льдом. Напомним. 17 февраля в Запорожской области Азовское море покрылось толстым слоем льда. Произошло это из-за сильного мороза и ветра. Какой будет погода 19 февраля в Украине На Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, на Днепропетровщине, в Кропивницкому и на Востоке Украины ночью будет -14...-20 градусов.

В южной части и на Закарпатье несколько теплее: -9 ... -15 градусов.

Днем температура будет колебаться в пределах -7...-12 градусов, на Западе и Юге – -1...-7 градусов.

Осадков 19 февраля не ожидают.

Снег с метелями и ветер возможен только ночью в Приазовье.