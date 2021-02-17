В Запорожской области Азовское море покрылось толстым слоем льда. Произошло это из-за сильного мороза и ветра.

Пользователи делятся в социальных сетях фотографиями зимних пейзажей Азовского моря.

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Замерзло Азовское море

На днях из-за сильных морозов и мощных ветров в Бердянске Азовское море покрылось толстым слоем льда. На нем образовались настоящие причудливые ледяные скульптуры.

Сейчас в городе сохраняется минусовая температура. А синоптики прогнозируют сохранение морозов еще до следующей недели.

Обратите внимание! В Европе из-за сильных морозов впервые за длительный период замерзло побережье Балтийского моря. В частности, речь идет о полосе, которая шириной несколько сотен метров.