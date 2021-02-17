Азовское море покрылось толстым слоем льда: захватывающие фото и видео
В Запорожской области Азовское море покрылось толстым слоем льда. Произошло это из-за сильного мороза и ветра.
Источник:24 канал
Пользователи делятся в социальных сетях фотографиями зимних пейзажей Азовского моря.
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Замерзло Азовское море
На днях из-за сильных морозов и мощных ветров в Бердянске Азовское море покрылось толстым слоем льда. На нем образовались настоящие причудливые ледяные скульптуры.
Сейчас в городе сохраняется минусовая температура. А синоптики прогнозируют сохранение морозов еще до следующей недели.
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