На Сумщине гражданин Азербайджана попытался незаконно пересечь украинскую границу. Чтобы пограничники закрыли на это глаза, мужчина предлагал им взятку – 10 тысяч российских рублей.

Мужчина давал пограничнику 10 тысяч российских рублей

Инцидент произошел в пункте пропуска "Бачевск" 4 января. Об этом информирует пресс-служба ГНСУ.

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Азербайджанец ехал пассажиром в автомобиле Renault Trafic. Во время пограничного контроля мужчина предложил работнику ГНСУ 10 тысяч в российской валюте, чтобы тот позволил ему без помехи попасть на территорию Украины.

Правонарушителя передали полиции

Украинские пограничники за такой жест гражданина Азербайджана, конечно, не поблагодарили, а вместо этого вызвали правоохранителей. В действиях иностранца увидели признаки статьи Уголовного кодекса, в частности, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Азербайджанца передали работникам полиции.

Россиянин попытался попасть на территорию Украины за 300 долларов

Отметим, что в конце декабря похожая идея – дать взятку пограничнику – пришла в голову и гражданину России. В аэропорту "Борисполь" он пытался откупиться 300 долларами за то, что не мог объяснить цель приезда в Украину. Вместо этого россиянин получил 3-летний запрет на въезд на украинскую территорию.