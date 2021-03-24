Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений
Бывшему премьер-министр Украины Николаю Азарову сообщили подозрение в совершении государственной измены. Соответствующее решение приняли Офис генпрокурора и ГБР 24 марта.
Источник:Офис генпрокурора
В чем подозревают Азарова
Экс-премьера подозревают в том, что он совместно с президентом-беглецом Виктором Януковичем совершил действия направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины.
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Что установило следствие
20 апреля 2010 года находясь в России Азаров согласился на предложение Дмитрия Медведева. Речь о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.
С 21 по 23 апреля Азаров обеспечил ратификацию проекта соглашения всеми государственными органами.
Экс-премьер на закрытом заседании Кабинета Министров подписал распоряжение об одобрении соглашения правительством и внес проект на рассмотрение президенту.
Такие действия экс-премьера предоставили возможность президенту 21 апреля 2010 в городе Харькове подписать от имени Украины соглашение с Россией,
– отметили в Офисе гепрокурора.
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К чему привели действия Азарова
В ведомстве заявили, что в результате подписания Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины и оккупации ими Крыму.
Своими действиями Азаров оказал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины. Она заключалась во вмешательстве в ее политику, попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала и др.
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