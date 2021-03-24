Бывшему премьер-министр Украины Николаю Азарову сообщили подозрение в совершении государственной измены. Соответствующее решение приняли Офис генпрокурора и ГБР 24 марта.

В чем подозревают Азарова

Экс-премьера подозревают в том, что он совместно с президентом-беглецом Виктором Януковичем совершил действия направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины.

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Что установило следствие

20 апреля 2010 года находясь в России Азаров согласился на предложение Дмитрия Медведева. Речь о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

С 21 по 23 апреля Азаров обеспечил ратификацию проекта соглашения всеми государственными органами.

Экс-премьер на закрытом заседании Кабинета Министров подписал распоряжение об одобрении соглашения правительством и внес проект на рассмотрение президенту.

Такие действия экс-премьера предоставили возможность президенту 21 апреля 2010 в городе Харькове подписать от имени Украины соглашение с Россией,

– отметили в Офисе гепрокурора.

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К чему привели действия Азарова

В ведомстве заявили, что в результате подписания Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины и оккупации ими Крыму.

Своими действиями Азаров оказал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины. Она заключалась во вмешательстве в ее политику, попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала и др.

Обратите внимание! Ранее СНБО поручил СБУ проверить всех депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения.Речь о 236 политиках. Ведомство уже начало масштабное досудебное расследование.