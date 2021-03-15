Авторский проект: Мендель дебютировала как телеведущая
В понедельник, 15 марта, Юлия Мендель дебютировала в роли ведущей на Шоу "Дом". Шоу называется "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".
Источник:"Дом"
Для первого выпуска пресс-секретарь президента Мендель выбрала тему Центра противодействия дезинформации, который заработает уже в марте.
Актуально Мендель убеждает, что не толкала журналиста "Схем"
Этот центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Дезинформацию будут опровергать,
– подчеркнула Мендель.
Что еще сказала Мендель в эфире "Дома"
- Президент Владимир Зеленский планирует вывести работу Центра противодействия дезинформации на международный уровень. Во многих странах есть проблема дезинформации.
- Кроме того, Зеленский предлагает ввести в школах уроки медиаграмотности и "обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной".
- В центре будут работать специалисты из разных структур.
- Самая главная задача – помочь людям отличать факты от дезинформации.
- Каждый человек имеет право получать правдивую информацию.
- СМИ должны озвучивать только проверенную информацию.
- Когда Центр противодействия дезинформации заработает, люди поймут, кто какие фейки распространяет и как с ними бороться.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter