В понедельник, 15 марта, Юлия Мендель дебютировала в роли ведущей на Шоу "Дом". Шоу называется "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Для первого выпуска пресс-секретарь президента Мендель выбрала тему Центра противодействия дезинформации, который заработает уже в марте.

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Этот центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Дезинформацию будут опровергать,

– подчеркнула Мендель.

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Президент Владимир Зеленский планирует вывести работу Центра противодействия дезинформации на международный уровень. Во многих странах есть проблема дезинформации.

Кроме того, Зеленский предлагает ввести в школах уроки медиаграмотности и "обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной".

В центре будут работать специалисты из разных структур.

Самая главная задача – помочь людям отличать факты от дезинформации.

Каждый человек имеет право получать правдивую информацию.

СМИ должны озвучивать только проверенную информацию.

Когда Центр противодействия дезинформации заработает, люди поймут, кто какие фейки распространяет и как с ними бороться.

Заметьте! Шоу Юлии Мендель будет выходить еженедельно на ютубе телеканала "Дом" – СМИ для жителей оккупированных территорий.