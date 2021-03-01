Автомобиль с украинскими воинами подорвался на Донбассе: почти десяток пострадавших
В понедельник, 1 марта, автомобиль Вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента воин получил боевое ранение, еще восемь его побартим – боевое травмирование.
Военных госпитализировали в ближайшее медучреждение.
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В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевые травмирования,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "защитники доставлены в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь".
"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – рассказали в ВСУ.
Что происходит на Донбассе
- В конце февраля 2021 года украинская разведка сообщила, что Россия перебрасывает на Донбасс снайперов. Сейчас на оккупированных территориях их около 450.
- 1 марта вблизи Пищевика на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
- В штабе Объединенных сил сообщили, что боевики проводят на оккупированных территориях ротацию. Это обострило ситуацию.
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