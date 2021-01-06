6 января 2021 года исполняется 2 года с того дня, как предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию вручили Томос.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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Кому и зачем нужна единая украинская церковь

Церковь в Украине и отделена от государства, но вопрос этот в первую очередь – политический. Особенно учитывая то, что Украинская Церковь "Московского патриархата", по сути была подразделением Русской Церкви.

С другой стороны, как пояснил в комментарии 24 каналу эксперт по религиозным вопросам, бывший священнослужитель Роман Мельниченко, для церковных людей, кто каким-то образом пользуется церковными услугами – это важное решение. Например, были не редки случаи, когда церковнослужители различных православных конфессий не признают обряды друг друга, считая "не свое "крещение или отпевание покойного "неправильным". После того, как украинская церковь стала единой, канонической, страх, что как-то "неправильно" окрестил или похоронил – просто не имеет оснований.

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Аналитик Сергей Фурса отметил, что, по его мнению, различные религиозные организации относятся к верующим как к "большому рынку". А поскольку в Украине 70% людей считают себя верующими и при этом участвуют в выборах, на результаты которых через них влияют и "люди в рясах", поэтому "абсолютно ненормально, что большую часть рынка религии контролировала контора, которую возглавляет КГБшник, и которая непосредственно подчиняется Кремлю" (речь о епископе Русской православной церкви Кирилле).

Ситуация с действующими церковнослужителями

Для священнослужителей Киевского патриархата единая церковь – это большая радость. Киевский патриархат получил канонический статус, что означает, что все их таинства, все их священнослужители – законные и благодатные. Поэтому все останется, как было, пояснил Роман Мельниченко. Ничего не надо переоформлять, никаких дополнительных процедур. Просто вся структура Киевского патриархата станет признанной православным миром.

Что касается сторонников МП, то до сих пор случаются конфликты.

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Заметим, РПЦ заявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является в высшей мерой институциональных церковных санкций.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины поддерживают 33,3% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова за декабрь 2020 года.

Что с имуществом церквей?

Все осталось, как было. Мельниченко напомнил – на уровне государства нет разницы, каноническая церковь или нет, главное – чтобы она была законно зарегистрирована: должен быть устав религиозной организации, тогда эта организация может действовать. Поэтому на уровне государства внутрицерковные вещи не влияют ни на устав, ни на регистрацию, ни на имущество религиозной организации.

Почему УПЦ МП против Единой Украинской Церкви?

Потому же, почему вообще Россия против независимой Украины. "Мыжебратья", оккупированный Крым и Донбасс, русский язык как второй государственный и контроль России над церковью в Украине – все это разные лица "русского мира", а по сути – желание кремлевского руководства держать Украину под контролем.

Как Украина получила Томос?

В апреле 2018 года пятый Президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху (он же – Константинопольская православная церковь в мировом православном обществе церковь и юрисдикция "первого по чести", первого из настоятелей 14-ти независимых (автокефальных) поместных церквей) о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

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В сентябре 2018 в Украину прибыли посланцы патриарха Варфоломея (экзархи), которые почти месяц провели в здесь. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками.

9 октября 2018 в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет экзархов, по результатам которого и было принято разрешение о создании Православной церкви Украины.

27-29 ноября 2018 в Стамбуле прошел Святой и Священный Синод Вселенского патриархата. Члены Синода окончательно согласовали текст Томоса для Православной церкви Украины, этот документ уже не будет меняться. На основе Томоса приняли также проект устава Украинской церкви. Текст Томоса решили не обнародовать до его передачи.

15 декабря 2018 во время Объединительного собора в Киеве православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

А уже 6 января 2019 во время литургии в том же храме Варфоломей передал предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос, который провозглашает автокефалию.

30 января 2019 года ПЦУ получила официальную регистрацию в качестве юридического лица.

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Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

Что значит автокефалия Православной церкви Украины?

Фактически автокефалия означает "превосходство" ПЦУ, чем была до сих пор, равенство ее с другими Автокефальной Православной Церкви.

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Директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов в комментарии 24 каналу напомнил, что в 1686 году Киевскую митрополию Константинопольского патриархата присоединили к Московскому патриархату, когда Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской Церкви выдали противоречивый Томос о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. По мнению Валерия Дымова, этот процесс был незаконным, и центр православия из Киева в Москву перенесли за деньги.

Скандалы и Филарет

Глава УПЦ КП Филарет сначала выступал активно за создание ПЦУ. Однако вскоре после создания церкви Филарет внезапно не согласился с уставами ПЦУ и обвинил митрополита Епифания в нарушении договоренностей.

В декабре 2019 года Филарет заявил, что Епифаний подчинился Константинопольскому патриарху, якобы разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат.

Сам Епифаний считает, что за спиной Филарета стоят пророссийские силы , а он этого, возможно, не осознает. Таким образом Кремль использует Филарета в борьбе против независимой украинской церкви.

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