Харьковчане накануне Нового года устроили масштабный флешмоб. Идут последние приготовления и уже в 23:00 в городе должна засиять крупнейшая в Украине елка из автомобилей.

Первые фото украшенных автомобилей опубликовали в телеграм-канале "Харьков 1654".

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Организаторы акции "Автоелка-2021" подчеркнули, что нынешнюю красавицу из машин могут занести в Книгу рекордов Украины. И харьковчане настроены крайне решительно. По состоянию на утро 22 декабря О своем участии в флешмобе заявили более 1400 участников. Однако организаторы отметили, что фактическое количество участников может отличаться.

К слову прошлогодняя автоелка из Харькова побила всеукраинский рекорд. В 2019 году участие в флешмобе приняли 348 автомобилей.

Как будет проходить мероприятие

Организаторы объяснили, что во время акции флешмоб будут снимать с земли и с воздуха. Также горсовет дал разрешение на проведение флешмоба. А за порядком во время построения елки будут следить полицейские.

Полиция готова даже предоставить свои автомобили с мигалками. Мы разработали специальную схему, по которой будет создана большая елка. К нам должны присоединиться почти 500 автомобилистов, которые в этом помогут,

– рассказал один из организаторов акции Антон.

В Харькове готовятся зажечь самую большую автоелку в Украине / Фото из телеграм-каналов "ХС | Харьков", "Харьков 1654"

Флешмоб с автомобилей в Харькове: смотрите видео