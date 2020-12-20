В Днепропетровской области на автодороге в направлении Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами. Во время возгорания в салоне было 8 человек.

От пожара никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.

Читайте также Не только Киев: праздничная иллюминация загорелась во время открытия елки также в Трускавце

По их данным, во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Еще до прибытия пожарных люди самостоятельно вышли из транспорта.

Огонь уничтожил автобус на площади 21 квадратного метра,

– заявили в ГСЧС.



Возгорание на автодороге / Фото ГСЧС

Ликвидировано возгорание / Фото ГСЧС

Автобус после тушения / Фото ГСЧС

В пресс-служба рассказали, что сообщение о возгорании поступило утром в 7:40. Его удалось ликвидировать уже в 8:10. Для этого привлекли 5 человек личного состава ГСЧС.