На автодороге Днепр – Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами: фото
В Днепропетровской области на автодороге в направлении Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами. Во время возгорания в салоне было 8 человек.
От пожара никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.
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По их данным, во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Еще до прибытия пожарных люди самостоятельно вышли из транспорта.
Огонь уничтожил автобус на площади 21 квадратного метра,
– заявили в ГСЧС.
Возгорание на автодороге / Фото ГСЧС
Ликвидировано возгорание / Фото ГСЧС
Автобус после тушения / Фото ГСЧС
В пресс-служба рассказали, что сообщение о возгорании поступило утром в 7:40. Его удалось ликвидировать уже в 8:10. Для этого привлекли 5 человек личного состава ГСЧС.
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