В Нью-Йорке двойной автобус попал в аварию. Он вылетел с дороги на экстакаду и повис – одна его часть перекинулась за мост.

Из-за этого инцидента пострадали по меньшей мере 8 человек. О чрезвычайном происшествии сообщает NBC New York.

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Что произошло

Водитель автобуса не справился с управлением на проезжей части дороги. Поэтому он съехал с дороги на пересечении скоростной автомагистрали.

Как следствие – пробита ограда. Автобус вылетел с эстакады, которая была высотой 15 метров. Одна его половина повисла над дорогой внизу, другая – осталась наверху.



Авария в США / Фото NBC New York

Пострадавшие

Водитель травмировал себе челюсть. К счастью, пассажиры обошлись легкими травмами. 8 из них госпитализировали в больницу.

Никакие транспортные средства не пострадали. Другие детали инцидента еще выясняются.

Смотрите видео с места события: