В России в среду, 13 января, перевернулся пассажирский автобус с украинцами. В результате трагедии 2 человека погибли, еще 3-е получили травмы.

ДТП произошло в 6:25. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России в Ростовской области.

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус занесло в кювет.

В результате 3 человека погибли, 3 пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб,

– говорится в сообщении.

Детали ДТП

Информации о самочувствии травмированных пассажиров пока нет.

Водитель автобуса – гражданин Украины. Он остался жив.

В салоне автобуса находились 15 человек. Львиная часть пассажиров – жители оккупированного Донецка.

Автобус осуществлял рейс из Москвы в Донецк.