Автобус с украинцами перевернулся в России: есть жертвы
В России в среду, 13 января, перевернулся пассажирский автобус с украинцами. В результате трагедии 2 человека погибли, еще 3-е получили травмы.
ДТП произошло в 6:25. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России в Ростовской области.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус занесло в кювет.
В результате 3 человека погибли, 3 пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб,
– говорится в сообщении.
Детали ДТП
- Информации о самочувствии травмированных пассажиров пока нет.
- Водитель автобуса – гражданин Украины. Он остался жив.
- В салоне автобуса находились 15 человек. Львиная часть пассажиров – жители оккупированного Донецка.
- Автобус осуществлял рейс из Москвы в Донецк.
- По сообщениям российских СМИ, автобус перевернулся на мокрой трассе, однако гололеда на ней не было.
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