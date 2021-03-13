Авто жены, – Арахамия оправдался за машину, которую неправильно припарковал
Нардеп Давид Арахамия ранее припарковал машину на пешеходном переходе вблизи Офиса Президента. Журналисты не нашли эту машину в декларации политика, однако он все объяснил.
Источник:24 канал
Авто принадлежит жене нардепа. Об этом Арахамия заявил на пресс-конференции после съезда "Слуги народа".
Кстати Паркуюсь как нардеп: Арахамия нарушил ПДД под Офисом Президента – фото
Почему машины не было в декларации
Арахамия объяснил, что машину приобрели в этот отчетный период. Потому в новой декларации, которую нардеп должен подать до 1 апреля, авто отметят.
Политик отметил, что члены семьи должны подавать декларацию 1 раз в год.
Что этому предшествовало
- В полиции отреагировали на инцидент и выписали Арахамии штраф.
- 12 марта Арахамия припарковал свою машину на пешеходном переходе вблизи Офиса Президента. Тем самым нардеп нарушил правила дорожного движения.
- Сам "слуга народа" штраф уже оплатил и извинился перед украинцами за свои действия.
- Арахамия утверждал, что не увидел разметку, потому что она была покрыта снегом.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter