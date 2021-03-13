Нардеп Давид Арахамия ранее припарковал машину на пешеходном переходе вблизи Офиса Президента. Журналисты не нашли эту машину в декларации политика, однако он все объяснил.

Авто принадлежит жене нардепа. Об этом Арахамия заявил на пресс-конференции после съезда "Слуги народа". Кстати Паркуюсь как нардеп: Арахамия нарушил ПДД под Офисом Президента – фото Почему машины не было в декларации Арахамия объяснил, что машину приобрели в этот отчетный период. Потому в новой декларации, которую нардеп должен подать до 1 апреля, авто отметят.

Политик отметил, что члены семьи должны подавать декларацию 1 раз в год. Что этому предшествовало В полиции отреагировали на инцидент и выписали Арахамии штраф.

12 марта Арахамия припарковал свою машину на пешеходном переходе вблизи Офиса Президента. Тем самым нардеп нарушил правила дорожного движения.

Сам "слуга народа" штраф уже оплатил и извинился перед украинцами за свои действия.

Арахамия утверждал, что не увидел разметку, потому что она была покрыта снегом.