В Харькове на улице Рыбалко Volkswagen Touareg въехал в остановку. Перед этим машина столкнулась с другим автомобилем. В результате пострадал 37-летний водитель Touareg – его доставили в больницу.

Подробнее о ДТП

Инцидент произошел утром 26 декабря. Правоохранители предварительно выяснили, что возле остановки произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat. В последнее руководил 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

К теме Жуткое ДТП под Одессой: легковой разорвало пополам – видео

После Touareg въехал еще и в остановку. В результате аварии 37-летний мужчина получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу. О других пострадавших информации нет.

Информацию об аварии внесли в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

К слову, похожая ДТП произошла в начале декабря в Николаеве. Там также столкнулись две легковушки возле остановки. И в результате обоих отбросило в сторону нее.

Советуем ознакомиться Самые резонансные ДТП 2020: какие аварии больше всего всколыхнули Украину



Легковушка протаранила остановку в Харькове: пострадал водитель машины / Фото пресс-службы Нацполиции