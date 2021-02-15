Авто Порошенко с закрашенными номерами не внесено в его декларацию
Утром 15 февраля Петр Порошенко приехал в Верховную Раду на авто, которое имело частично закрашенные номера. Такое авто не внесено в его декларацию, а номера уже "светились" на другой машине.
Источник:24 канал
Range Rover, который оставили припаркованным возле Рады, имел закрашенный белой краской первый символ на передних номерах. Номера же на заднем бампере были видны полностью.
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В декларации Range Rover нет
Согласно декларации Порошенко, в его семье есть четыре авто:
- Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года
- Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года
- Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2015 года
- Mercedes-Benz S 600L 2015 года
При чем, на двух последних авто S-класса Порошенко ездит по праву служебного использования. Владелец этих авто юридическое лицо "Европейская солидарность".
Авто с закрашенными номерами
Range Rover возле Верховной Рады заметили утром 15 февраля. Журналист PavlovskyNews выложил соответствующее видео и фото. Он пытался спросить у водителя, который находился внутри, почему номера закрашены. Его вопрос проигнорировали.
На авто Range Rover с закрашенными номерами Порошенко и до этого случая замечали журналисты. Например, 3 февраля на Банковой его зафиксировал журналист Тарас Середич и выложил в свой телеграм-канал.
Он обратил внимание, что номера внедорожника совпадают с номерами Mercedes, на котором Порошенко ездил раньше.
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