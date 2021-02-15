Утром 15 февраля Петр Порошенко приехал в Верховную Раду на авто, которое имело частично закрашенные номера. Такое авто не внесено в его декларацию, а номера уже "светились" на другой машине.

Range Rover, который оставили припаркованным возле Рады, имел закрашенный белой краской первый символ на передних номерах. Номера же на заднем бампере были видны полностью.

Ранее Порошенко приехал в Раду с частично закрашенными номерами: для чего это делать

В декларации Range Rover нет

Согласно декларации Порошенко, в его семье есть четыре авто:

Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года

Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года

Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2015 года

Mercedes-Benz S 600L 2015 года

При чем, на двух последних авто S-класса Порошенко ездит по праву служебного использования. Владелец этих авто юридическое лицо "Европейская солидарность".

Обратите внимание! Авто может и не принадлежать лично Порошенко или членам его семьи, поэтому и не является внесенным в декларацию. Однако, если он им пользуется, в декларации должно быть объяснение: по какому праву, кто предоставил это авто и за какие деньги.

Авто с закрашенными номерами

Range Rover возле Верховной Рады заметили утром 15 февраля. Журналист PavlovskyNews выложил соответствующее видео и фото. Он пытался спросить у водителя, который находился внутри, почему номера закрашены. Его вопрос проигнорировали.

На авто Range Rover с закрашенными номерами Порошенко и до этого случая замечали журналисты. Например, 3 февраля на Банковой его зафиксировал журналист Тарас Середич и выложил в свой телеграм-канал.

Он обратил внимание, что номера внедорожника совпадают с номерами Mercedes, на котором Порошенко ездил раньше.

Напомним: за эксплуатацию транспортного средства без номерного знака или со знаком, прикрытым какими-то предметами, закрашенными символами, неосвещенным или загрязненным, предусматривается штраф. Если такое произошло впервые – 170 гривен, второй раз – 255 гривен.