Давайте после праздников: в Австрии усилят карантин после Рождества
Правительство Австрии введет уже третий общенациональный карантин. Ограничения ужесточат уже после Рождества – с 26 декабря. Впрочем, для людей, которые примут участие в январском массовом тестировании будут смягчения.
Ограничения ужесточают, чтобы сократить количество больных до менее чем 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней. В дальнейшем – сохранить низкие показатели с помощью массовых тестирований. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает The Local.
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Сейчас заболеваемость в Австрии составляет 205 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней.
Мы решили, что проведем Рождество, как и планировали, но потом снова усиливаем меры,
– сказал Курц.
По его словам, карантин – это первый этап борьбы с пандемией. Второй – будет направлен на поддержание низкого уровня заболеваемости. Третий этап станет возвращением "к некоторой форме нормальной жизни".
Что предусматривает общенациональный карантин в Австрии
- Выходить из дома можно лишь для занятий спортом или в магазин за продуктами.
- Все школы переходят на дистанционное обучение.
- Впрочем, с 18 января разрешили личные уроки для школьников.
- Запрещена работа непродуктовых магазинов и парикмахерских.
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Массовое тестирование населения
С 16 по 18 января в Австрии состоится еще один этап массового тестирования на коронавирус. Людям, у которых тест окажется отрицательным, разрешат ходить в магазины и встречаться с друзьями.
Для всех тех, кто не желает проходить тестирование, правила изоляции будут действовать еще неделю,
– подчеркнул канцлер.
Кстати, в Австрии ожидают, что гостиницы и культурные объекты будут проверять результаты тестов клиентов, а полиция будет проводить выборочные проверки в других сферах.
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