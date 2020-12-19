Правительство Австрии введет уже третий общенациональный карантин. Ограничения ужесточат уже после Рождества – с 26 декабря. Впрочем, для людей, которые примут участие в январском массовом тестировании будут смягчения.

Ограничения ужесточают, чтобы сократить количество больных до менее чем 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней. В дальнейшем – сохранить низкие показатели с помощью массовых тестирований. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает The Local.

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Сейчас заболеваемость в Австрии составляет 205 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней.

Мы решили, что проведем Рождество, как и планировали, но потом снова усиливаем меры,

– сказал Курц.

По его словам, карантин – это первый этап борьбы с пандемией. Второй – будет направлен на поддержание низкого уровня заболеваемости. Третий этап станет возвращением "к некоторой форме нормальной жизни".

Что предусматривает общенациональный карантин в Австрии

Выходить из дома можно лишь для занятий спортом или в магазин за продуктами.

Все школы переходят на дистанционное обучение.

Впрочем, с 18 января разрешили личные уроки для школьников.

Запрещена работа непродуктовых магазинов и парикмахерских.

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Массовое тестирование населения

С 16 по 18 января в Австрии состоится еще один этап массового тестирования на коронавирус. Людям, у которых тест окажется отрицательным, разрешат ходить в магазины и встречаться с друзьями.

Для всех тех, кто не желает проходить тестирование, правила изоляции будут действовать еще неделю,

– подчеркнул канцлер.

Кстати, в Австрии ожидают, что гостиницы и культурные объекты будут проверять результаты тестов клиентов, а полиция будет проводить выборочные проверки в других сферах.

Обратите внимание! 7 декабря в Австрии ослабили карантинные ограничения. По словам Курца, эти меры были "единственным возможным способом восстановить туризм, культурную жизнь, рестораны и кафе во время пандемии и в то же время избежать повторного роста заболеваемости".